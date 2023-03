Reis: "Jede Serie ist dazu da, beendet zu werden"

Zwei Tage vor dem Ruhrpott-Derby zwischen seinem Ex-Klub Bochum und Schalke hat Thomas Reis über sein zur Verfügung stehendes Personal, seinen Nachfolger Thomas Letsch und Schalkes Auswärts-Horrorserie gesprochen.

Will an alter Wirkungsstätte drei Punkte: S04-Trainer Thomas Reis. IMAGO/Kirchner-Media

Seine Verbundenheit zu einem Klub lässt sich bei Thomas Reis auch an seiner Kleiderwahl erkennen. Es gehört zu seinem Stil, dass er an Spieltagen gerne Pullis oder Shirts mit plakativem Vereinsemblem respektive Schriftzug überstreift. Das war zu seiner Zeit in Bochum so, das ist jetzt bei Schalke nicht anders.

Sollte sich der 49-Jährige am Samstag gegen den VfL Bochum (LIVE! ab 15.30 Uhr bei kicker) erneut für ein markantes Oberteil entscheiden, würde das diesmal besonders auffallen - vor allem jenen VfL-Verantwortlichen, die direkt hinter der Coachingzone auf der Haupttribüne sitzen.

Provozieren will Reis niemanden, er betont aber auch: "Ich ziehe an, was ich für richtig halte und lasse mir das nicht vorschreiben." Das Verhältnis zwischen Reis und dem einen oder anderen VfL-Vertreter gilt mittlerweile als belastet.

Endet Schalkes qualvolle Serie ausgerechnet in Bochum?

Bei Bochum war er nach sechs Niederlagen aus den ersten sechs Saisonspielen entlassen worden, den FC Schalke hat Reis seit seiner Verpflichtung Ende Oktober mit viel Aufwand auf Vordermann gebracht. Ausgerechnet in seinem früheren Wohnzimmer könnte eine Serie enden, die Schalke seit Jahren quält.

Der Aufsteiger ist seit November 2019 (2:1 in Bremen) in der 1. Liga auswärts sieglos, mittlerweile 38 Spiele hintereinander. Das ist längst Negativrekord in der Bundesliga. "Jede Serie ist dazu da, beendet zu werden", sagt Reis. Sollte Schalke in Bochum gewinnen, würde der Letzte mit dem Vorletzten den Tabellenrang tauschen.

Über seinen Nachfolger Thomas Letsch sagt Reis: "Er hat neue Ideen eingebracht. Die Mannschaft hat eine gute Entwicklung genommen." Zudem seien "Spieler nach Verletzungen zurückgekommen, was wiederum die Trainingsqualität gesteigert hat".

Bochumer Dynamik kennt Reis zu nur gut

Die "hohe Dynamik" der Bochumer kennt Reis noch aus seiner eigenen Zeit beim VfL, vor allem den schnellen offensiven Außenspielern muss Schalke Einhalt gebieten. Da kommt es den Königsblauen gerade recht, dass Cedric Brunner nach seinem Nasenbeinbruch wieder einsatzfähig ist. Er könnte mit Gesichtsmaske auf der rechten Verteidigerposition auflaufen.

Die Position links bleibt eine Baustelle. Neben Thomas Ouwejan (Adduktorenprobleme) wird erneut Jere Uronen (muskuläre Beschwerden) ausfallen. Ein Kandidat für die Rolle ist abermals Henning Matriciani, auch Mehmet Aydin könnte dort spielen.