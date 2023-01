Reis deutet Startelfeinsatz für Frey an

Erst 13 Saisontreffer: Liga-Schlusslicht Schalke 04 muss endlich Tore schießen. Trainer Thomas Reis deutete daher vor dem Heimspiel gegen Leipzig an, den neuen Mittelstürmer Michael Frey anstelle von Simon Terodde in die Startelf zu beordern.

Simon Terodde ballerte den FC Schalke mit 30 Saisontoren zurück in die 1. Liga, im Oberhaus wartet der Zweitliga-Rekordtorschütze (172 Treffer) aber auch im Trikot der Königsblauen immer noch auf seinen Durchbruch. Er ackert und rackert, wie auch zuletzt beim 0:3 gegen Eintracht Frankfurt, doch der Ertrag bleibt mit bislang lediglich drei Saisontoren bescheiden.

Trainer Thomas Reis hat vor dem ersten Heimspiel des Jahres am Dienstag gegen RB Leipzig (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) nun angedeutet, Terodde auf die Bank zu setzen und es stattdessen mit Michael Frey im Sturmzentrum zu probieren.

Dem Coach hätte in Frankfurt generell bei seiner Mannschaft "die 100-prozentige Galligkeit gefehlt, um ein Tor zu schießen". Das muss sich schleunigst ändern, denn: "Wir müssen Tore schießen. Darauf müssen wir den Fokus legen. Wir simulieren Torabschlüsse im Training und werden das auch inmer wieder einbauen." Es sei "ganz wichtig", nun "nicht zu verkrampfen". Reis meint, es würde "nichts dagegen sprechen, neue Spieler ohne Druck reinzuschmeißen". Frey also.

Frey fühlt sich "bereit" fürs Startelfdebüt

Ein im Kopf freier Frey könnte der Schlüssel sein zum Sieg, den der Tabellenletzte unbedingt benötigt. Der Schweizer war erst am Freitag verpflichtet worden, keine 30 Stunden später erhielt er in Hessen einen Kurzeinsatz. Er selbst fühlt sich "bereit" für das Startelfdebüt.

Terodde und Frey sind beides wuchtige Stürmertypen, beide verfügen über eine "unheimlich professionelle Einstellung", sagt Reis. Frey habe bei Royal Antwerpen in Sachen "Abschlussqualität viel dazugelernt". Der Trainer findet, dass der 28-Jährige ein "dynamischer Spielertyp beim Anlaufen" ist - ähnlich wie Sebastian Polter, der sich am Kreuzband verletzt hat, woraufhin sich die Klubbosse auf dem Markt nach einem Mittelstürmer-Ersatz umsahen.

Drexler könnte Larsson verdrängen - Zalazar vor Rückkehr

Reis betont mit Blick auf die miese Chancenverwertung (13 Saisontore) allerdings auch, dass es "nicht nur um die Stürmer, sondern auch um die Mittelfeldspieler geht". Auch hier deutet sich ein personeller Wechsel an: Dominick Drexler könnte für Jordan Larsson in die Startelf rücken.

Bald steht zudem Rodrigo Zalazar wieder zur Verfügung. Der offensive Mittelfeldspieler sei "nah dran", sagt Reis. Ein Einsatz gegen Leipzig sei "noch kein Thema", zum Rückrundenstart am Sonntag gegen den 1. FC Köln wäre Zalazar aber womöglich erstmals seit seinem Mittelfußbruch wieder einsatzfähig.

Schalke empfängt am Dienstag einen Gegner, der die Königsblauen in der jüngeren Vergangenheit sehr erfolgreich vom Tor ferngehalten hat. Schalke blieb in fünf der vergangenen sechs Duelle mit Leipzig jeweils torlos, die jüngsten drei Duelle mit RB verloren die Gelsenkirchener allesamt - bei 0:12 Toren (0:3, 0:4, 0:5).

Das bislang letzte Tor gegen Leipzig in der eigenen Arena gelang Yevhen Konoplyanka im August 2017. Schalke gewann damals zum Bundesliga-Auftakt gegen den Vizemeister aus Sachsen mit 2:0, es war seinerzeit Domenico Tedescos Einstand als neuer S04-Trainer.