Rehm erlaubt nur Blick auf die Rückrunden-Tabelle

Nur ein Sieg, mickrige sieben Punkte und die Rote Laterne: Hinter dem FC Ingolstadt liegt eine Hinserie zum Vergessen. Der neue Coach Rüdiger Rehm ruft mit dem Start der Rückrunde die Stunde Null aus.

"Wir starten am Samstag bei Null, und dann schauen wir mal, was am Ende rauskommt", sagte Rehm am Donnerstag auf der Pressekonferenz zum Rückrundenauftakt der Schanzer am Samstag gegen Dynamo Dresden (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker). Als Motivationshilfe hat Rehm seinen Spielern mit auf den Weg gegeben, sich von negativen Gedanken wie der aktuellen Tabellensituation freizumachen. "Das ergibt keinen Sinn", sagte der 43-Jährige. "Die einzige Tabelle, auf die meine Spieler schauen dürfen, ist die Rückrundentabelle."

Rehm: "Wir müssen eine sehr gute Rückrunde spielen"

Natürlich weiß Rehm auch um die Schwere der Aufgabe, der Abstand zum Relegationsrang 16 beträgt bereits sieben Zähler, deren acht sind es gar bis zum rettenden Ufer. "Wir müssen eine sehr gute Rückrunde spielen", stellte er fest, "daran orientieren wir uns." Nach seinem missglückten Heimdebüt vor einer Woche beim 1:2 gegen Hannover 96 sollen schon gegen Dresden nach einer intensiven Trainingswoche - in der es auch mal "geknallt" habe - Verbesserungen erkennbar sein.

Kein Wintertrainingslager - Rehm: "Zeit ist sehr knapp"

Diese sollen im Idealfall dann auch zum zweiten Saisonsieg führen. "Ich hätte nichts gegen ein dreckiges 1:0", sagte Rehm. Dazu gelte es, das Pressing sowie das Konterspiel Dynamos zu unterbinden. Immerhin kann Rehm bis auf die Langzeitverletzten auf seinen kompletten Kader bauen. Dieser wird in der Winterpause übrigens nicht auf Reisen gehen, Rehm verzichtet auf ein Trainingslager. "Die Zeit ist sehr knapp, deshalb ergibt das nicht viel Sinn", sagte er. Zumal die Trainingsbedingungen in Ingolstadt "sehr, sehr gut" sind: "Das reicht uns absolut aus."