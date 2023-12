Regionalliga Nordost: Ausgefallene Partien sollen teilweise noch 2023 nachgeholt werden

Der mit Ausnahme der Partie zwischen dem FC Carl Zeiss Jena und dem ZFC Meuselwitz ausgefallene 16. Spieltag der Regionalliga Nordost soll in Teilen noch in diesem Jahr nachgeholt werden.

Der Wintereinbruch machte das Fußball spielen in der Regionalliga Nordost unter regulären Bedingungen am vergangenen Wochenende, 16. Spieltag, fast unmöglich. Lediglich in Jena rollte der Ball, wo viele Helfer aus dem Umfeld des Klubs dabei geholfen haben, das Ernst-Abbe-Sportfeld von den Schneemaßen zu befreien. Der Lohn: die Thüringer gewannen am Samstag vor 3.806 Zuschauern gegen Meuselwitz mit 1:0.

Auch der FSV Luckenwalde wollte das Brandenburg-Derby gegen den großen Nachbarn Energie Cottbus unbedingt austragen. Zahlreiche Helfer versuchten das Werner-Seelenbinder-Stadion spieltauglich zu machen - doch ohne Erfolg. Nach einer Platzbesichtigung durch Schiedsrichter Kai Kaltwasser am Samstagvormittag hatte der Nordostdeutsche Fußballverband (NOFV) in Absprache mit dem Unparteiischen das für Sonntag angesetzte Spiel wegen Unbespielbarkeit des Platzes offiziell abgesagt.

Training statt Brandenburg-Derby: Cottbus-Coach Claus-Dieter Wollitz legte am Sonntag beim Schippen des Kunstrasenplatzes selbst Hand an. IMAGO/Fotostand

Nun hat der NOFV die abgesagten Partien in Absprache mit den Klubs teilweise neu terminiert. Bereits am 13. Dezember (Mittwoch) soll im "Seele" ab 19.30 Uhr das Brandenburg-Derby zwischen Luckenwalde und Cottbus nachgeholt werden. Eine Woche später, 20. Dezember, sind aktuell drei weitere Begegnungen geplant. Dann empfängt um 13 Uhr der Greifswalder FC die VSG Altglienicke. Ab 16 Uhr findet das Reserve-Duell zwischen Hertha II und Hansa Rostock II statt, ehe sich um 19 Uhr noch Lok Leipzig und der Berliner AK gegenüberstehen. Tags zuvor reist die BSG Chemie Leipzig zum BFC Dynamo (Anpfiff 19 Uhr). Daneben steht am Dienstag jener Woche noch eine Nachholpartie vom 14. Spieltag an: FC Carl Zeiss Jena vs. FSV Zwickau.

Straffes Restprogramm vor Pause

Vor Weihnachten wird es also noch mal stressig. Denn neben den nachzuholenden Begegnungen stehen auch noch zwei reguläre Spieltage auf dem Plan der Regionalliga Nordost - für fast alle bedeutet dies noch mindestens drei Spiele vor der kurzen Winterpause (Start der Rückrunde am 28. Januar). Ob die eisigen Temperaturen allerdings überhaupt ein solch straffes Programm noch zulassen, ist zumindest fraglich.