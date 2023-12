Luckenwalde gegen Cottbus nun doch abgesagt

Die Bemühungen waren am Ende umsonst: Die Regionalliga-Partie zwischen dem FSV Luckenwalde und Energie Cottbus wurde am Samstag vom NOFV abgesagt.

In Luckenwalde wird am Sonntag kein Ball rollen - also auch keine Zuschauer im Stadion zu sehen sein (Symbolbild). IMAGO/Bildbyran

Man habe "alles getan, damit das Spiel stattfinden kann", schreibt der FSV Luckenwalde am Samstag in einer kurzen Mitteilung. Doch es hat nicht gereicht: Nach einer Platzbesichtigung durch Schiedsrichter Kai Kaltwasser am Samstagvormittag hat der NOFV in Absprache mit dem Unparteiischen das für Sonntag, 13 Uhr, angesetzte Spiel des FSV gegen den FC Energie Cottbus wegen Unbespielbarkeit des Platzes offiziell abgesagt.

Das Brandenburger Derby war nur eines von zwei Partien des 16. Spieltages, die an diesem Wochenende noch auf dem Programm standen. Eine Rasenheizung gibt es im Werner-Seelenbinder-Stadion in Luckenwalde nicht, "aber wenn wir eine hätten, würden wir sie für dieses Spiel anschalten", unterstrich FSV-Geschäftsführer Thomas Milde noch am Mittwoch die Bedeutung der Partie. Bilder aus dem Werner-Seelenbinder-Stadion, die der FSV über die sozialen Medien veröffentlichte, zeigen ein schneebedecktes Spielfeld mit freigeräumten Linien. "Wir sagen an dieser Stelle noch einmal recht herzlichen Dank an alle Helfer, die hier aktiv waren: starke Leistung!", heißt es in der Meldung weiter.

Noch zwei Spieltage angesetzt

Cottbus-Coach Claus-Dieter Wollitz hingegen, der mit einem personellen Engpass zu kämpfen hat, war nicht begeistert von den Luckenwalder Bemühungen: "Ich bin kein Fan davon, aber in dieser Liga ist ja alles möglich", sagte er über die Aussicht, auf einem schneebedeckten Platz zu spielen.

Während in den Regionalligen des Westens und Südwestens zumindest rund die Hälfte der angesetzten Spiele auch stattfinden, verbleibt in der Staffel Nordost nur mehr eine Partie am 16. Spieltag: Der Ball zwischen Carl Zeiss Jena und dem ZFC Meuselwitz wird am Samstag definitiv rollen, Anpfiff ist 14 Uhr. Darüber hinaus gilt abzuwarten, ob die Runden 17 und 18, die für die beiden kommenden Wochenenden angedacht waren, tatsächlich stattfinden können.