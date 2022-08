Regensburg leiht Talent Günther aus Augsburg

Auf der linken Außenbahn gilt Lasse Günther als großes Talent, in der vergangenen Saison kam der 19-Jährige beim FC Augsburg aber nur auf einen Startelfeinsatz. Deswegen will er nun bei Jahn Regensburg vor allem eines: Spielpraxis sammeln.

Vor etwas mehr als einem Jahr machte Lasse Günther den ersten großen Schritt. Ende Mai 2021 verließ der damals 18 Jahre alte Jungprofi den Nachwuchsbereich von Rekordmeister FC Bayern gen Augsburg. FCA-Manager Stefan Reuter schwärmte über "ein deutsches Top-Talent, das von zahlreichen europäischen Spitzenklubs umworben wurde". 2016 hatte Günther den Schritt aus Augsburg nach München gewagt und sich dort zum Dauergast in den deutschen U-Nationalmannschaften entwickelt. Zuletzt war er achtmal für die U 19 am Ball.

13 Monate später darf sich nun Zweitligist Regensburg über Günther freuen: Der Jahn leiht den Linksverteidiger für eine Spielzeit aus Augsburg. "Er ist ein starker Sprinter, mit Zug nach vorne und guter Flanke. Auf der linken Seite kann er sowohl in der Viererkette, aber auch eine Position davor agieren. Er ist ein junger talentierter Spieler, der unser Anforderungsprofil sehr gut erfüllt", sagt Roger Stilz, Geschäftsführer Sport des SSV über die Verpflichtung.

Nur einmal in der Startelf

Günther wiederum hofft nun endlich auf Spielzeiten. "Ich bin noch sehr jung und will mich sportlich stetig weiterentwickeln. Für mich zählt jetzt vor allem Spielpraxis", wird er in einer Vereinsmitteilung zitiert. Denn auf dem Platz stand Günther zuletzt nur unregelmäßig: Fünfmal in der Bundesliga und zweimal im Pokal, aber nur einmal von Beginn an. Außerdem mischte er zehnmal in der Regionalliga-Mannschaft des FCA mit. In Regensburg, so die Hoffnung des talentierten Außenspielers, könnten es nun mehr Einsätze werden.