Sticker in der Nachspielzeit: Regensburgs famose Siegesserie endet

Drei Minuten war Jahn Regensburg vom elften Sieg in Serie und dem alleinigen Drittliga-Rekord entfernt. Kurz vor dem Ende beendete Viktoria Köln die Hoffnungen des SSV mit dem verdienten Ausgleich.

Großer Jubel bei Viktoria Köln nach dem späten Ausgleich in Regensburg. IMAGO/Zink

Jahn-Coach Joseph Enochs veränderte seine Startelf nach dem emotionalen 3:2 gegen den SC Freiburg II, der im Zeichen des Abschieds von Agyemang Diawusie stand, auf drei Positionen. Bulic, Schönfelder und Ganaus begannen anstelle von Geipl (angeschlagen), Hein und Huth.

Kölns Trainer Olaf Janßen wurde nach dem 1:3 gegen Ulm zu fünf Änderungen gezwungen. Fritz (Meniskusverletzung), Russo, Schultz, Marseiler (jeweils Gelbsperre) und Bogicevic fehlten, dafür starteten Kubatta, Dietz, Engelhardt, May und Philipp. Zudem standen neun Akteure im Kader, die aus der eigenen Akademie stammen.

Ganaus zur Führung - Wenige Chance auf beiden Seiten

Köln brauchte einige Minuten, bis sie sich vom druckvollen Beginn des Jahn etwas befreien konnten. Sie hatten dann durch Lorch aber die erste dicke Chance des Spiels (7.). Abgesehen davon war es vor den Toren auf beiden Seiten ruhig, bis auf vereinzelte Distanzschüsse passierte wenig. Wie bereits in der Vorwoche erhob sich das Stadion wieder in Minute 24, um Diawusie und seine Rückennummer zu Ehren.

Nur drei Minuten später ging der SSV dann in Front: Ganaus musste nach einem verunglückten Kopfballversuch von Breunig nur noch abstauben. Dies soll im ersten Durchgang auch der letzte Torschuss der Gastgeber gewesen sein, auch weil Kother Schönfelder in der Mitte nicht fand (37.). Aber auch, wenn der Jahn im Spiel nach vorne nicht glänzte, ging es mit einer Führung in die Pause, weil die Defensive gegen mutige Gäste mit Ausnahme der Chance zu Beginn kaum etwas zuließ.

Handle-Schock überschattet Partie

Nach dem Seitenwechsel hatte Ganaus nach wenigen Minuten einen guten Abschluss, den Voll vereitelte (49.). Nach dem folgenden Eckball blieb Köln-Akteur Handle dann benommen liegen, was im Stadion für eine bedrückende Ruhe sorgte. Nach rund zehnminütiger Unterbrechung wurde Handle, der ansprechbar gewesen sein soll, von aufmunterndem Applaus begleitet mit einer Trage vom Platz gefahren.

In den Folgeminuten passierte zunächst wenig. Kother hatte in Minute 70 den nächsten guten Abschluss, den Voll aber erneut parierte. Eine Minute später wäre den Gästen nach einem Standard beinahe der Ausgleich gelungen, doch Ganaus klärte im eigenen Sechzehner im Getümmel (71.). Köln wurde gegen Ende des Spiels immer offensiver, ging mehr Risiko ein und drückte auf den Ausgleich. Ballas' Block, Mustafas (90.+2) und Dietz' Fehlschüsse (90.+5) sowie zwei starke Paraden von Gebhardt (90.+7, 90.+8) verhinderten aber zunächst den sich anbahnenden Gegentreffer.

Köln belohnt sich für Druckphase - Regensburg verpasst Rekord

Drei Minuten hatten die Hausherren für den alleinigen Drittligarekord noch zu überstehen, dann fiel allerdings doch noch das Gegentor: Einer der vielen hohen Bälle landete vor den Füßen von Sticker, der Gebhardt überwand (90.+8). Köln drückte gar weiter, mehr sprang dann aber nicht heraus. Die Kölner verdienten sich am Ende einen mehr als erkämpften Punkt - auch für den verletzten Handle -, Regensburg dagegen verpasst auf den letzten Drücker den elften Sieg in Serie und den alleinigen Drittligarekord.

Regensburg ist am Samstag (14 Uhr) bei Pokalschreck Saarbrücken zu Gast. Einen Tag später um 19.30 Uhr begrüßt Viktoria Köln den SC Freiburg II zum Heimspiel.