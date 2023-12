Und dann ist Pause. Regensburg führt mit 1:0 gegen Viktoria Köln und ist damit auf Kurs elfter Sieg in Serie - was im übrigen Drittligarekord wäre. Im Spiel nach vorne spielen die Hausherren bislang nicht die Sterne vom Himmel, in der Defensive haben sie aber mit Ausnahme einer Standardsituation zu Beginn des Spiels alles im Griff. Vorne war es ebenso ein ruhender Ball, der für die Führung sorgte.