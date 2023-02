"Rechtsverteidiger" Maier sieht "geilen Fußball"

Erstmals konnte der FC Augsburg vor heimischen Fans gegen Bayer 04 Leverkusen gewinnen. Für Arne Maier der perfekte Freitagabend.

Kurz wie treffend fiel das Fazit von Arne Maier nach dem Abpfiff gegen Bayer Leverkusen am DAZN-Mikro aus: "Zu Hause zu Null, die Fans haben uns nach vorne gepeitscht und dann hilft auch mal ein Standard, um es 1:0 über die Bühne zu bringen." Für den 24-Jährigen der verdiente Lohn für den FC Augsburg: "Wir als Mannschaft spielen gerade einen kämpferischen, geilen Fußball."

Teilzeit-Rechtsverteidiger lobt das Trainingslager

In diesem hat sich die Rolle von Maier verändert: "Im Aufbau spiele ich zentraler", meinte er, verwies mit einem Lächeln aber auch auf die Schlussphase: "Gegen Ende hat man natürlich nicht mehr so viel den Ball, deshalb war er eher Rechtsverteidiger." Tatsächlich hat sich auch die Art des gesamten Teams im Vergleich zur Hinrunde geändert. "Wir hatten im Trainingslager viel Zeit, um Dinge anzupassen", so der "Rechtsverteidiger", der findet, dass "man das jetzt in den ersten Spielen gesehen hat."

Kommt als extremstes Beispiel für diese Entwicklung die knappe 3:4-Pleite bei Borussia Dortmund in den Sinn, zeigte sich die offensivere und aktivere Herangehensweise der Fuggerstädter auch gegen Leverkusen - und wurde diesmal mit einem historischen Dreier belohnt. "Wir haben gegen eine gute Mannschaft gespielt, gegen die wir keine so gute Bilanz hatten", deutete auch das Eigengewächs der Berliner Hertha an.

Der Erfolg war der erste Heimsieg der Augsburger gegen Bayer Leverkusen gewesen, nachdem es im Hinspiel den ersten Sieg überhaupt gegen die Werkself gegeben hatte. Für Maier ein rundum gelungenes Unterfangen: "Die Null steht, durch einen Standard gewonnen, Freitagabend - es gibt nichts Besseres."

Wobei noch besser als ein Sieg, das wird wohl auch Maier so sehen, ein weiterer Sieg ist. Den soll es möglichst am nächsten Samstag geben. Nach großen Namen zum Jahresstart wartet der 1. FSV Mainz 05, der sich abhängig von diesem Spieltag in direkter Schlagdistanz befinden könnte.