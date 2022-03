Alexias Doppelpack führt Barça bei Real zum Sieg

Gegen ein mutig aufspielendes Real Madrid tat sich der favorisierte FC Barcelona lange schwer, siegte schlussendlich aber doch - auch aufgrund einer VAR-Entscheidung.

Der Jubel des FC Barcelona lässt erahnen, wie schwer Real dem Favoriten die Aufgabe machte. AFP via Getty Images

Reals Trainer Alberto Toril nahm im Vergleich zum 2:0 gegen UD Granadilla Tenerife vier Änderungen vor: Rodriguez, Peter, Maite Oroz und Olga begannen für Robles, Ivana, Möller und Nahikari.

Barça-Coach Jonatan Giraldez vertraute nach dem 5:0 im Liga-Clasico gegen Real derselben Startelf.

Real presst hoch und trifft früh

In einer lebhaften Anfangsphase versuchten die Gastgeberinnen, Barcelona durch ein hohes Pressing zu Fehlern zu zwingen - und hatten damit früh Erfolg: Nach einem Ballverlust Alexias fand Esther Olga, die zur Führung traf (8.). Immer wieder kam Real zu guten Umschaltmomenten, nutzte die vielen Ansätze aber nicht konsequent genug aus.

Esther im Pech

Barça tat sich derweil schwer, die sportliche Klasse auf den Rasen des Estadio Alfredo di Stefano zu bringen. Die Madrilenen blieben das gefährlichere Team und verpassten einen zweiten Treffer gleich zweimal nur knapp, als Esther zunächst Pech mit einem Pfostentreffer hatte (38.) und kurz darauf an Panos scheiterte (40.), weshalb es mit dem 1:0 in die Kabinen ging.

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich Barcelona jedoch verbessert und profitierte früh von einem Eingriff des VAR: Hansen war gegen Olga zu Boden gegangen, die finnische Schiedsrichterin hatte zunächst weiterlaufen lassen, doch nach einer Review auf Elfmeter entschieden. Alexia ließ sich die Gelegenheit vom Punkt nicht entgehen und glich ihren Ballverlust vor dem Rückstand souverän aus (53.). Ein Wirkungstreffer, nach dem es nur wenige Minuten dauerte, ehe die eingewechselte Pina den Doppelschlag für die Katalanen hätte klarmachen müssen, aber kläglich vergab (56.).

Joker sticht, Alexia entscheidet

In der Folge hielt die Auswärtsmannschaft den Druck bis auf wenige Momente der Entlastung zwar hoch, schaffte es aber zunächst nicht mehr, die Defensive der Königlichen erneut so auseinanderzuspielen, wie vor der Chance für Pina. Knapp zehn Minuten vor Schluss gelang Pina dann jedoch tatsächlich die Führung, als sie einen geblockten Versuch von Aitana abstaubte (81.). Ein Treffer, auf den ein sichtlich ausgelaugtes Real keine Antwort mehr parat hatte. Stattdessen legte Alexia mit dem Schlusspfiff auch noch das 3:1 nach (90.+4) - weshalb es für die Madrilenen nun mit einer Hypothek in das Rückspiel beim großen Rivalen geht.

Zunächst empfangen die Königlichen am Sonntag (13 Uhr) aber UD Levante, während Barcelona parallel bei Madrid CFF gastiert. Das entscheidende Duell im Camp Nou steigt am 30. März (18.45 Uhr).