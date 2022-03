Carpenters Platzverweis entscheidend: Juve dreht Partie gegen Lyon

Olympique Lyon machte beim Hinspiel im Champions-League-Viertelfinale der Frauen vieles richtig - Führung inklusive. Ein Platzverweis in Abschnitt zwei ließ die Spielerinnen von Juventus dann allerdings richtig aufkommen.

Juve-Coach Joe Montemurro nahm nach dem 2:0-Auswärtssieg bei ASD Napoli Femminile drei Änderungen vor: Cernoia, Rosucci und Skovsen spielten für Nilden, Caruso und Hyyrynen.

Lyons Trainerin Sonia Bompastor tauschte nach dem 3:0 bei FCO Dijon nur einmal: Hegerberg wurde durch Egurrola ersetzt.

Hurtig verfehlt, Lyon dominiert

Die Partie begann gleich mit einem Aufreger: Bouhaddi schoss die eigene Innenverteidigerin Renard an, sodass sich Turins Hurtig plötzlich ohne Gegnerdruck allein vor dem Tor wiederfand. Die Flügelspielerin schloss aber etwas zu hastig ab und verpasste so eine Blitz-Führung für Juve um wenige Zentimeter (2.).

In der Folge wurden die Machtverhältnisse schnell geklärt: Lyon dominierte die Partie, ließ den Ball laufen und Juventus kaum aus der eigenen Hälfte kommen. Die Turinerinnen wirkten ideenlos und bekamen keinen vernünftigen Spielaufbau aufgezogen. Dementsprechend verdient war die Führung für die Gäste in der 8. Spielminute: Nach Flanke von Bacha konnte sich Macario durchsetzen und nickte die Kugel zum 1:0 ins rechte Eck.

Am Spielverlauf änderte sich anschließend wenig. Lyon machte weiterhin viel Druck, kam aber nicht zu zwingenden Torchancen. Turin fand derweil offensiv kaum statt. Die besten Möglichkeiten ließen Macario (31.) und Henry (41.) liegen. So ging es mit dem 1:0 in die Pause.

Juve offensiv blass

Zu Beginn der zweiten Hälfte knüpften beide Teams an die Leistungen aus den ersten 45 Minuten an: OL dominierte das Spielgeschehen, die Norditalienerinnen blieben zu passiv. Die Gäste aus Frankreich gingen jedoch auch schludrig mit ihren Chancen um, dem Torerfolg am nächsten war Malard nach einem guten Abschluss, der knapp am Turiner Kasten vorbeiflog (55.).

Carpenter sieht Rot - Turin dreht das Spiel

Dann schwächten die Französinnen sich selbst: Carpenter vertändelte als letzte Frau an der Mittellinie den Ball, stoppte Cernoia anschließend per Notbremse und wurde so in der 62. Minute vom Platz gestellt.

Die Überzahl verlieh den Gastgeberinnen neue Kraft: Nur wenige Minuten nach dem Platzverweis traf Cernoia mit dem ersten gefährlichen Turiner Abschluss die Latte (64.), kurze Zeit später glichen die Italienerinnen aus. Eine Flanke von Lundorf flutschte Bouhaddi durch die Finger, die lauernde Girelli musste nur noch zum 1:1 einschieben (71.). Lyon verlor daraufhin komplett die Spielkontrolle, Turin war nun das etwas bessere Team. Und diese Überlegenheit nutzte Juventus eiskalt aus: Nach einem klugen Schnittstellenpass von Caruso vollendete Bonfantino im linken unteren Eck und drehte so das Spiel (83.).

Die Französinnen versuchten in den letzten Minuten viel, scheiterten aber immer wieder an der nun kompakten Turiner Hintermannschaft. So endete die Partie mit 2:1, Juve erkämpfte sich nach einer schwachen ersten Hälfte so also doch noch einen Sieg und geht mit einem knappen 2:1-Vorsprung im Rücken ins Rückspiel in Lyon.

Für Juventus geht es am Sonntag (21 Uhr) mit dem Heimspiel gegen Inter Mailand weiter, Lyon kann sich bis zum Rückspiel am 31. März (21 Uhr) ausruhen.