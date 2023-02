18-jähriger Alvaro bewahrt Real vor Derby-Niederlage in Überzahl

Der erst 18-jährige Alvaro erzielte mit seinem Premierentreffer den späten Ausgleich im Derbi madrileno. Dennoch ist das 1:1 angesichts einer gut halbstündigen Überzahl aus der Sicht von Real zu wenig - gerade im Meisterrennen.

Freude nach dem Premierentreffer: Alvaro traf zum späten Ausgleich im Derby. AFP via Getty Images

Nach der Verletzung von Alaba musste Real-Trainer Carlo Ancelotti im Vergleich zum 5:2 in Liverpool seine Startelf verändern. Wie schon in der Champions League ersetzte Nacho den Österreicher. Dazu begannen Kroos, Dani Ceballos sowie Asensio für Camavinga, Modric (beide Bank) und Rodrygo (Muskelverletzung).

Auf der Gegenseite fehlte Weltmeister de Paul wegen einer Muskelverletzung am linken Oberschenkel. Dafür startete gegenüber dem 1:0 gegen Bilbao Youngster Barrios. Des Weiteren verdrängten Savic und Saul Niguez Gimenez sowie Correa auf die Bank.

Königlichen gedenken Amancio

Vor dem Spiel rückte das Sportliche erst mal in den Hintergrund. Mit einer Trauerminute, die von Geigenklängen begleitet wurde, gedachte Real seiner unter der Woche verstorbenen Legende Amancio.

Im Anschluss starteten die Colchoneros überraschend forsch in die Partie und zeigten sich in der Anfangsphase in der Offensive. Für den ersten Aufreger sorgte dann aber auf der Gegenseite Asensio, dessen strammen Schuss Oblak parierte (10.).

Real findet keine Lücken in Atleticos Defensivverbund

Dennoch war der Schuss ein Wendepunkt. Im weiteren Verlauf zog sich Atletico tief in die eigene Hälfte zurück, agierte phasenweise mit einer Sechserkette und lauerte auf Gegenstöße. Da der Abstand zum gegnerischen Tor aber zu groß war, verpufften die wenigen Konterchancen meist sofort. Lediglich Carrasco prüfte Courtois mal mit einem Schlenzer (22.).

Die Blancos hatten gegen den engmaschigen Defensivverbund mit Ausnahme von zwei Benzema-Versuchen (11., 18.), die das Tor verfehlten, Probleme, Möglichkeiten zu kreieren, sodass es torlos in die Kabinen ging.

Griezmann verpasst die Führung

Obwohl Real aktiver aus der Pause kam, strahlten die Hausherren weiter keine Torgefahr aus. Plötzlich hatte Griezmann auf anderen Seite die Führung auf dem Fuß: Nach cleverer Ablage von Carrasco schoss der Angreifer nur knapp am rechten Pfosten vorbei (61.).

Kurze Zeit später verteidigten die Rojiblancos nur noch mit neun Feldspielern, weil der zur Pause eingewechselte Correa seinen Ellenbogen in den Brustkorb von Rüdiger stieß und dafür die Rote Karte bekam (64.).

Beide Tore fallen nach Standards

Da die Königlichen aber viel zu langsam den Ball zirkulieren ließen, fiel der Platzverweis gar nicht wirklich ins Gewicht. Es sollte für Real sogar noch bitterer kommen: Gimenez köpfte nach Griezmann-Freistoßflanke wuchtig ein (78.).

Doch die Gastgeber hatte noch ein "junges" Ass im Ärmel: Nachdem Oblak Camavingas Abschluss zur Ecke pariert hatte (85.), stieg bei dieser der 18-jährige Alvaro am höchsten und erzielte mit seinem Premierentreffer im Senioren-Bereich den späten 1:1-Ausgleich (86.).

Trotz des späten Punktgewinns ist das Remis für den amtierenden Meister ein Rückschlag bei der Mission Titelverteidigung. Barcelona könnte morgen mit einem Sieg in Almeria den Abstand an der Tabellenspitze auf zehn Punkte ausbauen. Die Colchoneros bleiben weiterhin Tabellenvierter.

Die Königlichen fordern am Donnerstagabend im Pokal-Halbfinale Barcelona im Clasico (21 Uhr). Atletico muss erst am Samstagabend in der Liga gegen den FC Sevilla wieder ran (21 Uhr).