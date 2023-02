Gegen Abstiegskandidat Almeria: Barça verliert in La Liga erstmals seit Oktober

Der FC Barcelona hat nach dem Europa-League-Achtelfinale gegen Manchester United auch das Ligaspiel gegen UD Almeria verloren - und das nicht unverdient. Die Katalanen wirkten beim 0:1 ideenlos und hatten auf den Kampfgeist des Außenseiters keine Antwort parat.

Unter der Woche hatte es für den FC Barcelona mit dem Ausscheiden in der Europa-League gegen Manchester United die erneute internationale Enttäuschung gesetzt. Nun galt es für die Katalanen, vollen Fokus auf die Liga zu legen, die man mit acht Zählern Vorsprung auf Real Madrid bei einem Spiel in der Hinterhand zu diesem Zeitpunkt souverän anführte.

Almeria unangenehm, Barcelona mit Problemen

Doch gegen UD Almeria zeigten die Blaugrana nicht die gewohnte Dominanz. Der Abstiegskandidat entpuppte sich als unangenehmer Gegner. Mit einer hochkonzentrierten Defensivleistung und schnellen Gegenstößen stellten die Hausherren den Favoriten vor Probleme. So konnte Barcelona nicht seinen gewohnten Ballbesitzfußball aufziehen, eine hundertprozentige Torchance sprang im ersten Durchgang nicht heraus. Kopfbälle von Sergi Roberto (19.) und Lewandowski (39.) verfehlten den Kasten deutlich.

Touré schießt Außenseiter in Führung

Auf der anderen Seite zeigte sich Almeria eiskalt und ging mit der ersten nennenswerten Gelegenheit in Führung: Luis Suarez schickte Touré in die Spitze, dieser ließ Christensen stehen und wuchtete die Kugel unhaltbar für ter Stegen unter die Latte (24.). Wenig später fiel fast das 2:0, doch Baptistao scheiterte aus spitzem Winkel an der Fußabwehr von ter Stegen (28.).

In der zweiten Hälfte änderte sich nicht viel. Barcelona war nun zwar dominanter, fand gegen weiterhin stark verteidigende Hausherren, die sich im Spielverlauf immer weiter zurückzogen, jedoch nur selten Lücken. Die Katalanen waren harmlos, es fehlten Ideen und Tiefe im Spiel des Tabellenführers. Nachdem Raphinha in der 72. Minute eine Hereingabe von Ferran Torres haarscharf verpasst hatte, gelang dem eingewechselten Alarcon zehn Minuten später der erste (!) Schuss aufs Tor: Keeper Martinez hatte hierbei jedoch keine Probleme.

In den Schlussminuten warf Barça alles nach vorne - ohne Ertrag. Almeria brachte das knappe Ergebnis über die Zeit, hatte in letzter Sekunde sogar noch die Chance aufs 2:0, als Embarba im Eins-gegen-eins an ter Stegen scheiterte (90.+5). Mit der Niederlage verpassten es die Katalanen, die nach dem 1:3 gegen Real Madrid im Oktober erst die zweite La-Liga-Niederlage hinnehmen mussten, die Tabellenführung auf zehn Punkte auszubauen. Almeria hingegen sprang bis auf Rang 15.