Real Madrid trauert um Vereinslegende Amancio

Amancio Amaro ist tot. Real Madrid trauert um seinen Ehrenpräsidenten und eine seiner größten Vereinslegenden, die 83 Jahre alt wurde.

Am Tag des Champions-League-Achtelfinal-Hinspiels in Liverpool (21 Uhr, LIVE! bei kicker) hatte Real Madrid eine traurige Nachricht zu verkünden. Amancio Amaro ist tot. Der langjährige Kapitän und Ehrenpräsident wurde 83 Jahre alt, wie die Königlichen am Dienstag mitteilten.

Einen Namen hatte sich der Außenstürmer in den 1960er und 1970er Jahren als Spieler gemacht. "El Brujo", der Hexer, wirbelte auf Reals rechtem Flügel, schoss aber auch einige Tore. Das wohl wichtigste im Landesmeister-Finale 1966 gegen Partizan Belgrad - zum sechsten Henkelpott der Königlichen. Neunmal wurde er in der Hauptstadt zudem spanischer Meister.

Der größte Erfolg des 1962 von Deportivo La Coruna nach Madrid gekommenen Amancio war aber 1964 die Europameisterschaft im eigenen Land - Spaniens erster großer Titel, bis zwischen 2008 und 2012 zwei weitere EM-Titel und der erste Gewinn der Weltmeisterschaft folgten. Im vergangenen Oktober hatte Real ihn als Nachfolger des ebenfalls verstorbenen Francisco "Paco" Gento zum Ehrenpräsidenten ernannt.