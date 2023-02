Torfestival in Rabat: Real Madrid ist zum fünften Mal Klub-Weltmeister

Champions-League-Sieger Real Madrid hat seine Rekordmarke bei der Klub-WM ausgebaut: Die Königlichen gewannen das Finale in Marokko mit 5:3 gegen Al-Hilal und setzten sich zum fünften Mal die Krone auf.

Madrids Trainer Carlo Ancelotti konnte nach dem 4:1-Sieg im Halbfinale gegen Al-Ahly wieder auf Ballon d'Or-Sieger Benzema zurückgreifen, der neben Carvajal neu in der Startformation der Königlichen war. Nacho und Rodrygo mussten vorerst auf der Bank Platz nehmen.

Al-Hilal-Coach Ramon Diaz wechselte im Vergleich zum 3:2-Erfolg gegen Flamengo auf nur einer Position: Für Ighalo startete Kanno, der auf der Position des Sechsers agierte. Carillo rückte ins rechte Mittelfeld, während Marega ins Sturmzentrum schob.

Vinicius Junior bringt Real in Führung - Fede Valverde erhöht

Schwungvolle Madrilenen machten von Beginn an Druck auf das etwas überfordert wirkende Al-Hilal, vor allem Kroos und Modric waren Dreh- und Angelpunkt des Spiels der Königlichen. Eine erste Torannährung verbuchte Real nach neun Minuten, als der freistehende Benzema aus kürzester Distanz den Ball nicht traf, jedoch ohnehin aus dem Abseits gekommen war. Nur wenige Augenblicke später hebelte ein einfacher Doppelpass zwischen Benzema und Fede Valverde die Hintermannschaft von Riad aus: Der französische Stürmer legte steil für Vinicius Junior, der zum 1:0 einschob (13.).

Die bis dato ungefährlich agierenden Saudis hätten im Anschluss aber beinahe die prompte Antwort parat gehabt, nachdem Vietto aus der Distanz abzog und den Kasten von Lunin, der erneut den verletzten Courtois vertrat, nur knapp verfehlte. Das war vorerst allerdings auch die einzige Warnung, denn nach 18 Minuten waren es wieder die Königlichen, die eiskalt zuschlugen und in Person von Fede Valverde den zweiten Treffer des Abends erzielten, nachdem Keeper Al-Mayouf gewaltig mithalf und den mehr als haltbaren Ball durch seine Hände rutschen ließ.

Marega vollendet blitzsauberen Konter

In der Folge änderte sich nicht wirklich etwas, Real schien einen Gang zurückzuschalten, setzte aber trotzdem immer wieder offensive Akzente, so auch Camavinga (25.) mit seiner Körpertäuschung im gegnerischen Strafraum. Die Königlichen wähnten sich in Sicherheit, fingen sich aber nach einem Konter das 1:2 durch Marega.

Der Champions-League-Sieger agierte auch in der Folge überlegen, aber doch wirkte es so, als hätte der Anschlusstreffer den Madrilenen zumindest ein bisschen zugesetzt. Einzig Benzema hatte vor dem Seitenwechsel noch die Möglichkeit auf das dritte spanische Tor (41.).

Real schlägt doppelt zu - Vietto hat etwas entgegenzusetzen

Aus der Pause kamen beide Mannschaften nicht nur personell unverändert, sondern auch der Spielverlauf ähnelte doch stark dem des ersten Durchgangs. Der auffällige Benzema traf nach 54 Minuten zum 3:1, ehe Fede Valverde nur vier Minuten später seinen zweiten Treffer des Abends nachlegte (58.). Real Madrid machte nicht den Eindruck, noch einmal in Bedrängnis zu kommen, doch der starke Vietto überwand Lunin zum erneuten Anschluss (64.).

Die wilde Achterbahnfahrt nahm aber noch lange kein Ende, wieder lagen nur fünf Minuten zwischen Viettos Tor und dem nächsten Treffer der Madrilenen durch Vinicius Junior (69.), der direkt nach seinem Treffer noch fast den sechsten nachlegte. Stattdessen nutzte Al-Hilal eine Unsauberkeit von Camavinga prompt aus und erzielte abermals den Anschlusstreffer, wieder durch Vietto (79.).

Dem 3:5 folgte fast ein weiterer Treffer, Marega verfehlte jedoch kläglich das verwaiste Tor der Königlichen. Das war dann auch die letzte Chance dieses Finals, bei dem die Zuschauer im Stade Prince Moulay Abdallah auf ihre Kosten kamen.

Für Al-Hilal steht am Mittwoch (16 Uhr) in der heimischen Liga das Auswärtsspiel bei Al-Fayha an. Der frisch gekürte Klub-Weltmeister Real Madrid empfängt in La Liga den FC Elche (Mittwoch, 21 Uhr).