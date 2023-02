Finaleinzug dank Al-Dawsari und Vietto: Al-Hilal kegelt Flamengo raus

Mit einem 3:2 gegen Copa-Libertadores-Gewinner Flamengo Rio de Janeiro zieht der AFC Champions-League-Sieger Al-Hilal Riad ins Finale der Klub-WM ein.

Riad startete im marokkanischen Tanger optimal ins Halbfinale, nach einem Foul an Vietto verwandelte Al-Dawsari den fälligen Elfmeter gegen die Brasilianer zur Führung (4.).

Doppelte Strafe für Flamengo kurz vor der Pause

Flamengo setzte sich zur Wehr, Pedro krönte intensivere Offensivbemühungen mit dem Ausgleich (20.). Das Team vom Zuckerhut war am Drücker, kassierte jedoch in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs nach Videobeweis gleich zwei Nackenschläge: David Luiz' und Gersons Einsatz im Strafraum - erneut gegen Vietto - wertete der Referee nach Ansicht in der Review-Area als Foul, wieder gab es Elfmeter. Noch dazu musste der bereits gelbverwarnte Gerson vom Platz. Ob nun Gerson oder David Luiz, der zuvor ebenfalls schon Gelb gesehen hatte: In Unterzahl hätte Flamengo im zweiten Durchgang in jedem Fall agieren müssen. Al-Dawsari traf jedenfalls vom Punkt ein zweites Mal und sorgte für die Pausenführung Al-Hilals (45.+9).

Vietto sorgt für die Vorentscheidung

Nach Wiederanpfiff verpassten die Araber zunächst Tor Nummer drei. Es dauerte bis zur 70. Minute, ehe Vietto auf Vorlage von Al-Dawsari trocken das 3:1 erzielte - die beiden Offensivspieler sammelten damit je drei Scorerpunkte. Auf der anderen Seite machte es Pedro mit seinem zweiten Treffer noch einmal spannend (90.+1), letztlich verpufften aber die letzten Aktionen der Brasilianer.

Al-Hilal steht damit im Finale. Den Endspielgegner ermitteln am Mittwoch Al-Ahly und Real Madrid in Rabat (20 Uhr).