Reaktion auf Kister-Ausfall: Sandhausen holt Dumic

Der SV Sandhausen hat eine Verpflichtung im Abwehrzentrum vorgenommen und den zweitligaerprobten Dario Dumic (29) geholt.

Wie der Zweitligist am Dienstag mitteilte, wechselt der Innenverteidiger vom niederländischen Klub Twente Enschede an den Hardtwald. Zur Vertragslaufzeit macht der Klub keine Angaben.

Die Verpflichtung ist auch eine Reaktion auf den langfristigen Ausfall von Tim Kister, der Ende November am Sprunggelenk operiert worden war und dem SVS noch länger nicht zur Verfügung stehen wird. "Aufgrund der langwierigen Verletzung von Tim Kister war es unser Ziel, in der Winterpause auf der Innenverteidiger-Position personell noch einmal nachzulegen", erklärt Sandhausens Sportlicher Leiter Mikayil Kabaca in der Vereinsmitteilung. "Dario hat seine Qualitäten bei seinen Stationen in der 2. Liga unter Beweis gestellt und darüber hinaus bereits mehr als 180 Einsätze in den ersten Ligen in den Niederlanden und in Dänemark bestritten."

Für Dumic ist es bereits die dritte Station in der 2. Liga. 2018/19 war er auf Leihbasis für Dynamo Dresden aufgelaufen, 2019/20 für den SV Darmstadt 98. Die vergangenen eineinhalb Jahre verbrachte der Bosnier in Enschede. "Die 2. Liga passt als Spieler sehr gut zu mir und meiner Spielweise", wird Dumic zitiert. "Ich kenne Deutschland und den SVS und bin mir sicher, dass alles passen wird."

Nach Nils Seufert ist Dumic der zweite Winterneuzugang der Kurpfälzer.