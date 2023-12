RB Leipzig vor Winter-Transfer von Napolis Elmas

RB Leipzig wird die Lücke für den nach New York gewechselten Emil Forsberg mit Eljif Elmas (24) schließen. Der Wechsel des Nordmazedoniers von der SSC Neapel zum DFB-Pokalsieger steht vor dem Abschluss.

Nach Medienberichten aus Italien hat der Mittelfeldspieler am Samstag den obligatorischen Medizincheck beim neuen Arbeitgeber bereits absolviert und bestanden. Eine Bestätigung durch RB Leipzig stand bis zum Abend aus. Napolis Präsident Aurelio de Laurentiis hatte den Abgang von Eljif Elmas gegenüber dem "Corriere dello Sport" bereits am Freitag ausgeplaudert: "Er ist schon verkauft." Nach kicker-Informationen erhält der italienische Meister rund 23 Millionen Euro Ablöse für Elmas, der sich mit RB auf einen bis 2028 datierten Vertrag verständigt hat.

Der Winter-Wechsel war möglich geworden, weil Elmas sich geweigert hatte, seinen 2025 auslaufenden Vertrag beim italienischen Meister zu verlängern. Der 1,82 Meter große Profi war unzufrieden mit seiner Joker-Rolle in Neapel, stand in dieser Saison lediglich in vier von 16 Pflichtspielen in der Startelf. "Er ist jemand, der immer spielen will. Er hat nicht verstanden, dass er zur Stammelf gehört, selbst wenn er nicht 90 Minuten auf dem Platz steht", sagte de Laurentiis.

Allerdings trifft Elmas auch bei den Leipzigern im offensiven Mittelfeld auf hochkarätige Konkurrenz. Paris-Leihgabe Xavi ist gesetzt, Hoffenheim-Neuzugang Christoph Baumgartner im Aufwind, und mit Dani Olmo (Schultereckgelenksprengung) kehrt im neuen Jahr ein weiterer Leistungsträger zurück. Für Leipzig ist der Transfer auch ein Vorgriff in die Zukunft. Denn ob der im Sommer auslaufende Leihe bei Xavi noch einmal verlängert wird, ist offen. Und ebenso unklar ist, ob im Sommer ein Klub die Ausstiegsklausel bei Olmo aktiviert. Diese liegt dem Vernehmen nach bei 60 Millionen Euro.

Bei RB soll Elmas am 2. Januar mit dem Abflug ins Trainingslager nach La Manga seinen Dienst antreten. Aktuell laboriert er allerdings noch an einer Verletzung des Beinbeugemuskels, die aber bis zum Jahreswechsel auskuriert sein soll.

Abnehmer für Moriba gesucht

Weitere Neuzugänge sind beim Bundesliga-Vierten nicht geplant, zumal neben Olmo in Kapitän Willi Orban und Abwehr-Hoffnung El Chadaille Bitshiabu zwei weitere Langzeit-Verletzte wieder zur Verfügung stehen. Abgegeben werden soll Fehleinkauf Ilaix Moriba. Der 2021 für 16 Millionen Euro vom FC Barcelona verpflichtete Mittelfeldspieler bestritt in der Hinrunde keine einzige Pflichtspiel-Minute für die Sachsen und soll ausgeliehen werden. Allerdings ist der 20-Jährige zunächst für Guinea beim Afrika-Cup in der Elfenbeinküste im Einsatz.

Weitere Abgänge sind bei RB nicht geplant. Das bedeutet, dass die Verantwortlichen auch davon ausgehen, dass der in einer tiefen Formkrise steckende Timo Werner keinen Vereinswechsel sucht, sondern in Leipzig einen neuen Anlauf nehmen will. Der Angreifer steht noch bis 2026 unter Vertrag.