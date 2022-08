RB Leipzig muss wochenlang auf Klostermann verzichten

Pokalsieger RB Leipzig muss mehrere Wochen auf Lukas Klostermann (26) verzichten. Der deutsche Nationalspieler verletzte sich im Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart schwerer.

Er biss in Stuttgart auf die Zähne, fällt nun aber länger aus: Leipzigs Nationalspieler Lukas Klostermann. imago images

Wie die Sachsen am Dienstagvormittag via Twitter mitteilten, hat sich Lukas Klostermann beim ernüchternden 1:1 in Stuttgart "eine Verletzung der linken Syndesmose" zugezogen. Er wird damit nach Angaben der Leipziger wochenlang ausfallen.

Das Auswärtsspiel im Schwabenland hatte der 18-malige deutsche A-Nationalspieler noch über die vollen 90 Minuten an der Seite von Willi Orban bestreiten können (kicker-Note 3,0). Nun wird Klostermann seinem Trainer Domenico Tedesco vorerst nicht zur Verfügung stehen.

Auf Leipzig warten im August noch vier Spiele: Das erste Bundesliga-Heimspiel gegen Köln am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker), das Auswärtsspiel bei Union Berlin (20. August), das Heimspiel gegen Wolfsburg (27. August) sowie das wegen des Supercups verlegte DFB-Pokalspiel gegen Teutonia Ottensen (30. August).