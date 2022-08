RB-Boss Mintzlaff betont erneut: "Keine Einigung mit Max Eberl"

Oliver Mintzlaff hat erneut Meldungen widersprochen, wonach die Verpflichtung von Max Eberl als neuen Sportdirektor von RB Leipzig beschlossene Sache sei.

Er könne bezüglich dieses Themas "keine News" mitbringen, erklärte der Geschäftsführer der Sachsen am Montag in einer Talkveranstaltung der Leipziger Volkszeitung. "Ich kann all das dementieren, was geschrieben wurde. Ich kann auch dementieren, dass wir eine Einigung mit Max Eberl haben. Ich kann nur sagen, dass wir in guten Gesprächen sind", erklärte Mintzlaff.

Der RB-Boss hatte vergangenen Samstag am Rande des Bundesliga-Spiels gegen den 1. FC Köln, es werde in der Sportdirektor-Frage "eine zeitnahe Entscheidung" geben.

Aretz: "Es gibt aktuell keine Kontaktaufnahme"

Seit der Trennung von Markus Krösche vor gut 15 Monaten ist der Posten unbesetzt. Eberl ist noch bis 2026 vertraglich an Borussia Mönchengladbach gebunden, seit seinem Ausstieg zu Jahresbeginn ruht das Arbeitsverhältnis. "Es gibt aktuell keine Kontaktaufnahme, weder durch Max Eberl noch durch einen Verein", betonte Borussia-Geschäftsführer Markus Aretz auf kicker-Anfrage.

Oliver Hartmann, Jan Lustig