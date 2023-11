Rapps Devise: Voller Energie dem Wintereinbruch trotzen

Der Wintereinbruch bescherte Holstein Kiel eine komplizierte Trainingswoche. Gegen den SV Wehen Wiesbaden will Trainer Marcel Rapp einheizen - auf und neben dem Platz.

Nachdem am Mittwoch aufgrund starken Schneefalls für Holstein Kiel kein reguläres Training möglich war, fielen die Temperaturen in der Nacht auf Donnerstag gar auf zeitweise minus zehn Grad ab. Doch von eisiger Stimmung will man bei der KSV vor dem Heimspiel am Samstagnachmittag gegen den SV Wehen Wiesbaden (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) nichts wissen.

"Die Kälte gibt keinen so großen Ausschlag: Die Rasenheizung läuft, der Platz ist grün. Von daher ist alles gerichtet für ein gutes Spiel", ist sich Marcel Rapp sicher. "Die Jungs machen sich gut warm und sollen die Energie auf den Platz bringen, wie sie es in Kaiserslautern oder im letzten Heimspiel gegen Hamburg gemacht haben. Dann wird den Jungs warm - und hoffentlich den Zuschauern auch. Das ist die Devise für das Wochenende."

Relegationsplatz verteidigen - und mehr?

Mit einem Sieg gegen die Hessen, dem dritten in der Liga in Folge, wollen die Kieler mindestens den Relegationsplatz verteidigen, könnten je nach Ergebnis am Freitag im Hamburger Stadtderby aber auch der lachende Dritte werden und am Hamburger SV vorbeiziehen.

"Es liegt an uns, wie wir Fußball spielen. Wir wollen unsere Energie auf dem Platz versprühen, hoffen, dass die Zuschauer einsteigen und einen schönen Fußballnachmittag erleben", so Rapp, der in den Gästen eine Mannschaft sieht, die "alle Facetten bedient".

Rapp warnt vor Wiesbaden: "Stehen nicht ohne Grund, wo sie stehen"

"Sie verteidigen kompakt, sehr diszipliniert, können aber auch gut umschalten. Sie haben mit dem Ball einen guten Plan und sehr unterschiedliche Spieler", erklärte Rapp. "Spieler, die die Tiefe attackieren, und Spieler, die sich in den Zwischenräumen aufdrehen können - eine sehr spannende Mannschaft." Nach dem Aufstieg im Sommer seien die Wiesbadene "sehr unterschätzt" worden, nicht aber von den Kielern. Denn der SVWW habe zwar wichtige Spieler verloren, "aber auch sehr gute Spieler dazubekommen. Sie stehen nicht ohne Grund da, wo sie stehen".

Nichtsdestotrotz ist Rapp zuversichtlich: "Wir wollen dennoch drei Punkte holen und die Leistung auf den Platz bringen, wie gegen den HSV oder Kaiserslautern. Die Mannschaft ist sehr beständig, gut drauf und fokussiert - das wollen wir alles auf den Platz bringen am Samstag."

Am Samstag sicher ausfallen werden Carl Johansson (Patellasehnenentzündung) und Thomas Dähne (Aufbautraining nach Meniskus-OP). Jonas Sterner sei nach seinem jüngsten Ausfall "hundert Prozent gesund". Bei Marvin Schulz und Marco Komenda, die am Donnerstag ins Training zurückkehren, müsse man abwarten. "Aber man sieht es bei Patrick Erras: Die Jungs, die länger verletzt waren, sind in der Lage zu spielen. Wir werden sehen, was der Tag heute bringt."