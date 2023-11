Rapp fördert und fordert: Viele Sprints und tiefe Läufe

Holstein Kiel überrascht positiv, hat zuletzt den HSV geschlagen und steht auf Rang drei. Trainer Marcel Rapp erklärt die DNA der Störche.

Chefcoach Marcel Rapp hat Holstein Kiel in der Spitzengruppe etabliert. Die Norddeutschen belegen nach dem jüngsten 4:2-Triumph gegen den Hamburger SV den Aufstiegsrelegationsplatz. Die KSV besticht mit Konstanz, nur an zwei Spieltagen dieser Saison zählte Kiel nicht zu den Top 5 der Tabelle.

Und Rapp versteht es, Spieler zu entwickeln. Gegen den HSV standen am Ende mit Jonas Sterner, Marko Ivezic, Colin Kleine-Bekel und Tom Rothe zwei 21-Jährige, ein 20-Jähriger und ein 19-Jähriger in der letzten Kette. "Das war richtig gut, was die Jungs da gezeigt haben. Alle haben viel Potenzial. Und wir haben uns bewusst für diesen Weg entschieden", sagt der Trainer im kicker-Interview. "Aber wir wissen bei allem Lob auch, dass es mal Spiele geben wird, in denen wir ihnen als jüngere Spieler Fehler zugestehen müssen. Und natürlich sind wir auch froh, wenn Defensiv-Routiniers wie Patrick Erras und Carl Johansson nach ihren Verletzungen zurückkommen."

Rapp setzt auf viele Sprints und tiefe Läufe

Rapp fördert und fordert. "Grundsätzlich gehört es zu unserer DNA, intensiv zu spielen, vor allem mit Sprints und tiefen Läufen. Und wenn am Ende mehr Sprints auf unserer Uhr sind, dann bin ich in der Tat etwas glücklicher", blickt der Coach auf die starke Leistung gegen den HSV zurück. Da ist seine Mannschaft im Kollektiv zehn Kilometer mehr als die Hanseaten gelaufen, hat dazu 76 Sprints mehr und insgesamt 125 Kilometer abgespult.

Knackiges Programm

Im Hinrunden-Endspurt wartet auf die Störche mit den Partien in Kaiserslautern und bei Fortuna Düsseldorf sowie den Heimduellen mit Wehen Wiesbaden und Hannover 96 nun noch ein knackiges Programm. Rapp, der in der Länderspielpause auf ein Testspiel verzichtet, traut seiner Elf dennoch durchaus den Verbleib in der Spitzengruppe zu. "Wenn man zu dem Zeitpunkt der Saison in den oberen Gefilden der Tabelle steht, dann steht man da zu Recht", so der Coach.

Am kommenden Sonntag gastiert die KSV auf dem Betzenberg (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker), dann wollen die Störche ihren Höhenflug fortsetzen.