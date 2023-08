Ranos: "Seoane? Drückt auch mal ein paar Sprüche"

Seit diesem Sommer trägt Grant-Leon Ranos (20) das Trikot von Borussia Mönchengladbach. Jetzt hat sich der Zugang vom FC Bayern über seinen Start in Gladbach und die Zusammenarbeit mit Trainer Gerardo Seoane geäußert.

Seiner Heimspielpremiere im Borussia-Park fiebert Grant-Leon Ranos schon seit Tagen entgegen. "Die Vorfreude, das erste Mal nach der langen Vorbereitung diese Atmosphäre spüren zu dürfen, ist riesig", sagt der Offensivmann vor dem Aufeinandertreffen mit Montpellier HSC am Samstag (Anpfiff 15.30 Uhr).

Der Test gegen den französischen Erstligisten, eingebettet in das große Saisoneröffnungswochenende im Borussia-Park, besitzt für die Fohlenelf einen besonderen Stellenwert: Es ist die Generalprobe vor dem Pflichtspielstart, bevor es am Freitag danach im DFB-Pokal gegen TuS Bersenbrück zum ersten Mal richtig ernst wird.

Ranos will Treffen mit Montpellier nutzen, um weitere Duftmarke zu setzen

Für Ranos selbst bietet das Aufeinandertreffen mit Montpellier noch einmal die Gelegenheit, eine Duftmarke zu setzen. "Ich habe von Tag eins an versucht, Gas zu geben und jedes Training sowie jedes Spiel zu nutzen, um mich zu empfehlen", wird Ranos in einem Interview auf Borussias Homepage zitiert. Der Sommerzugang vom FC Bayern weiter: "Ich habe versucht zu zeigen, was ich draufhabe und in welchen Bereichen ich der Mannschaft helfen kann. Das versuche ich auch in den verbleibenden Tagen bis zum Saisonstart."

20 Tore und 13 Vorlagen lieferte Ranos (Vertrag bis 2027) in der vergangenen Regionalligasaison für den Nachwuchs des deutschen Rekordmeisters. Auch in den bisherigen Tests blitzte die Torgefährlichkeit des armenischen Nationalspielers einige Male auf. Doch auf seinen Positionen im vorderen Bereich, der Neun oder Zehn, findet er im Kampf um die Plätze auch starke Konkurrenz vor.

Den besten Eindruck hinterließ Ranos im Vorbereitungsverlauf, wenn er nicht ganz vorne in der Spitze agierte, sondern etwas zurückgezogen. "In der Zwischenraumposition, wenn er auch mal auf den Flügel ausweicht, ist er schwierig zu greifen für den Gegner. Da kommt er immer wieder in gute Situationen", sagt Seoane.

Ranos spricht von einer "sehr intensiven Vorbereitung" unter dem Schweizer, außerdem scheint es auch atmosphärisch zu stimmen. Denn Ranos sagt über Seoane auch: "Er hat eine lockere Art, lacht viel und drückt hier und da auch schon mal ein paar Sprüche."