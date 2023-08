Wie schon vor einem Jahr: Rangers und PSV trennen sich im Hinspiel 2:2

Im Hinspiel der Play-offs zur Champions League war der Hauptdarsteller zunächst Eindhovens Sangaré, der einmal patzte und einmal traf. Die erneute Rangers-Führung glich de Jong abermals aus.

Wie schon im vergangenen Jahr trafen in den Play-offs zur Champions League erneut die Glasgow Rangers und die PSV Eindhoven aufeinander. Damals waren die Schotten nach einem 2:2 zuhause und einem 1:0 in den Niederlanden in die Königsklasse eingezogen.

Alles schon einmal so gewesen

Die Parallelität der Ereignisse komplett machte, dass das Hinspiel nicht nur erneut im Ibrox Stadium in Glasgow stattfand, sondern erneut 2:2 endete. In einer etwas ereignisarmen ersten Hälfte war die PSV die aktivere Mannschaft, fand aber nur selten einen Weg durch die diszipliniert geordnete Defensive der Schotten. Die Rangers hingegen suchten nur punktuell den Weg nach vorne, nahmen aber ein Geschenk von Sangaré kurz vor der Pause dankend an.

Der defensive Mittelfeldspieler verlor am eigenen Strafraum gegen Raskin und Dessers den Ball, Sima setzte ihn herrlich rechts oben ins Eck zur 1:0-Pausenführung (45.).

Sangaré bügelt Patzer aus

Nachdem Tavernier kurz nach Wiederbeginn den verzögerten Doppelschlag knapp verpasst hatte (46.), machte Sangaré seinen Fehler wieder gut und glich nach einem schönen Spielzug aus (61.).

Auch in der zweiten Hälfte glich das Bild dem der ersten: Die PSV, bei der Tillman gegen seinen Ex-Verein 90 Minuten auf der Bank saß, versuchte Druck zu machen, mehr als eine Vielzahl an Ecken sprang zunächst aber nicht heraus. Meist war noch ein Bein der Gastgeber dazwischen - die dann nach Ballgewinn schnell umschalteten. In Minute 76 so überfallartig, dass Dessers den kurz zuvor eingewechselten Matondo freispielte. Der Ex-Schalker schloss eiskalt zum 2:1 ab. Lange hielt die Führung aber nicht, denn de Jong beförderte eine Bakayoko-Ecke mit der linken Schulter ins lange Eck zum erneuten Ausgleich (80.).

In der Schlussphase zeigten die Rangers dann ihre beste Phase und hätten das Spiel durch den eingewechselten Ex-Frankfurter Lammers, Danilo (beides 88.) oder auch Matondos Fernschuss entscheiden können (90.+4).

Am Ende blieb es beim 2:2 - und so wird wie schon letztes Jahr auch das Rückspiel die finale Entscheidung bringen. Dieses findet am Mittwoch (21 Uhr, LIVE! bei kicker) in einer Woche in Eindhoven statt.