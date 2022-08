2:2 im Ibrox: Torwart-Slapstick verhindert bessere Ausgangslage für PSV

Dieses Hinspiel in den Play-offs zur Champions League hatte es in sich: Das 2:2 zwischen den Glasgow Rangers und der PSV Eindhoven schrieb viele Geschichten und fand letztlich doch keinen Sieger. Ärgern wird sich vor allem PSV-Keeper Benitez.

Die erste Voraussetzung für ein richtiges Heimspiel der Rangers war bereits durch den Regen erfüllt, der auf den Rasen im Ibrox-Stadion einprasselte. Dort entwickelte sich schnell das erwartet intensive Spiel - zunächst aber ohne die großen Torchancen.

Das sollte sich kurz vor der Halbzeitpause ändern. Sangaré nutzte nach einer PSV-Ecke die Unruhe im Sechzehner von Glasgow und stellte nach Ablage von Teze auf 1:0 (37.). Die Rangers zeigten sich von dem Gegentor unbeeindruckt und schalteten auf Offensive. Prompt belohnte sich die Elf von Giovanni van Bronckhorst für ihren Aufwand, Colak veredelte einen Angriff über die rechte Seite zum Ausgleich (40.).

Im zweiten Durchgang prüfte Colak - der später nach einem Schlag gegen Ramalho Glück hatte, nicht vom Platz zu fliegen (74.) - gleich mal Benitez (52.), der in dieser Situation eine gute Figur abgab. Anders knapp 20 Minuten später: Den strammen, aber unplatzierten Freistoß von Lawrence aus rund 35 Metern ließ der Keeper zur Rangers-Führung unglücklich durchrutschen (72.).

PSV bleibt dran und belohnt sich nach einer Ecke

Der Rückstand war bitter für PSV, das in dieser Phase des Spiels eigentlich mehr investiert hatte. Doch Saibari verpasste gleich zweimal aus aussichtsreicher Position (55., 62.). Der verdiente Ausgleich war dem Team von Ruud van Nistelrooy, der im Trainerduell mit van Bronckhorst auf einen alten Bekannten getroffen war, aber doch noch vergönnt. Obispo köpfte den Ball nach einer mustergültigen Ecke von Gakpo an die Unterkante der Latte, von wo aus das Leder zum 2:2-Endstand ins Netz flog (78.).

Die Entscheidung, wer das Ticket für die Königsklasse löst, fällt am nächsten Mittwoch (21 Uhr, LIVE! bei kicker). Vor dem Rückspiel empfängt die PSV Eindhoven in der Eredivisie den FC Volendam. Die Generalprobe der Rangers findet in der schottischen Hauptstadt bei Hibernian Edinburgh statt.