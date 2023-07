Ramos besteht den Härtetest und brennt auf Schalke

Sein Trainer hatte ihn zu Vorbereitungsbeginn nach einer Schulter-Operation nicht für den Auftakt gegen Schalke 04 auf dem Zettel - jetzt feierte HSV-Neuling Guilherme Ramos sein Debüt sogar eine Woche früher, bei der Generalprobe bei den Glasgow Rangers.

Reibungslos freilich verlief der Einstand des Ex-Bielefelders beim 1:2 auf der Insel nicht. Seit seiner Ankunft in Hamburg musste der 25-jährige Portugiese zunächst Zweikämpfe und jegliche Form von Körperkontakt meiden, um die frisch operierte Schulter nicht in Gefahr zu bringen. Als freier Mann während einiger Übungsformen versuchte Ramos zumindest ein Gefühl für das insbesondere für Innenverteidiger anspruchsvolle Spiel von Tim Walter zu bekommen, Mitte der zurückliegenden Trainingswoche stieg er dann mit vollem Körpereinsatz ein.

Ramos' positives Fazit mit Luft nach oben

Den zeigte der Neuling auch gegen die Schotten, hatte einige beherzte Zweikampf-Aktionen, war aber auch an beiden Gegentreffern beteiligt. Dennoch sagt er: "Es war ein schönes Gefühl, endlich mal wieder durchgespielt zu haben. Die Schulter ist wieder total gesund, fühlt sich gut an." Trotz seiner Fehler vor den Toren fällt Ramos‘ Fazit weitgehend positiv aus: "Es ist klar, dass ich noch ein paar Dinge besser machen kann. Aber es war ein guter Test für mich, um zu sehen, wie fit ich eigentlich bin."

Körperlich, das wies er am Samstag nach, ist er auf der Höhe. Beim Feintuning kann und muss der Abwehrhüne noch nachlegen. "Ich denke, die Dinge entwickeln sich trotzdem in die richtige Richtung." Und das müssen sie auch. Während Innenverteidiger-Alternative Jonas David am Sonntag wieder ins Training eingestiegen ist, trainierten Kapitän und Abwehr-Chef Sebastian Schonlau sowie Linksverteidiger Miro Muheim lediglich individuell. Zwar arbeiteten sie dosiert erstmals mit Ball, ein Einsatz am kommenden Freitag gegen Schalke aber könnte zu früh kommen.

Neues Innenverteidiger-Duo gegen Schalke?

Das heißt: Ramos könnte wie in Glasgow mit dem zweiten Abwehr-Neuling Dennis Hadzikadunic das Innenverteidiger-Duo bilden. Er sagt: "Wir spielen noch nicht lange zusammen, aber es wird immer besser. Es gibt Einiges zu tun, um besser zu werden, aber wir haben schon ein gutes Level erreicht, sind sehr zuversichtlich." Ramos‘ Ankündigung für den Start ist voller Optimismus: "Ich denke, wir sind mehr als bereit für Schalke!"