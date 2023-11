Raimann: "Ein Sieg in Deutschland bedeutet mir so viel mehr"

Zu den Siegern im zweiten Frankfurt-Game der NFL zählte am Sonntagabend auch ein Burgenländer. Bernhard Raimann zeigte vor den Augen von Angehörigen und Freunden eine konzentrierte Leistung.

Es war quasi ein Heimspiel für ihn in der Bankenmetropole. Bernhard Raimann, 26-jähriger Österreicher in Reihen der Indianapolis Colts, hatte zahlreiche Verwandte und Freunde beim Europa-Besuch um sich geschart. Auch die Sportprominenz aus der Alpenrepublik war in Frankfurt zugegen, die Fußball-Nationalspieler David Alaba und Marcel Sabitzer zählten zu den 50.144 Fans im ausverkauften Deutsche-Bank-Park.

Während die Aufmerksamkeit der lautstarken Patriots-Anhängerschaft natürlich dem sechsmaligen Champion New England (2-8) um Trainer-Ikone Bill Belichick (71) galt, spulten die Colts ihr Pensum zwar ebenso höhepunktarm, aber mit deutlich weniger Fehlern "garniert" ab wie ihr Kontrahent und holten sich letztlich nicht unverdient ihren fünften Saisonsieg.

Zu den wirkungsvollen und stets konzentrierten Beschützern von Colts-QB Gardner Minshew zählte auch der Burgenländer Raimann, der für Indianapolis als einer der Kapitäne beim Coin Toss dabei war. Während Minshew keinen einzigen Sack kassierte, wurde dessen Gegenüber Mac Jones gleich fünfmal - dreimal durch Dayo Odeyingbo - mit insgesamt 22 Yards Raumverlust zu Boden gebracht.

Und so reichte "Indy" ein einziger Touchdown erzielt vom unter anderem von Raimann freigeblockten Running Back Jonathan Taylor zum Sieg. "1-0 in Deutschland", schrieben die Colts auf X, während der Österreicher mit dem ehemaligen NFL-Profi Björn Werner auf dem Rasen einen Freudentanz vorführte.

Einen Sieg in Deutschland zu schaffen, bedeutet mir so viel mehr. Bernhard Raimann hat eine deutsche Großmutter

"Ich kann es kaum in Worte fassen, Siege sind so wichtig und schwer zu holen in der NFL", beschrieb Raimann seine Gefühlslage. "Einen davon hier in Deutschland zu schaffen, bedeutet mir noch so viel mehr." 2013 habe er ein NFL-Spiel in London geschaut, "nun am Feld zu stehen und zu gewinnen, ist einfach unglaublich". Für einen Tackle musste er ungewöhnlich viele Interviews geben ("Daran bin ich echt nicht gewöhnt"), war auch auf der Colts-PK nach Spielende einer der Auserwählten, die den Journalistinnen und Journalisten Rede und Antwort standen.

Danach ging es zur Familie, die eine Österreich-Fahne bereithielt, um seine deutsche Großmutter, um mit allen "eines meiner besten Football-Erlebnisse in meinem Leben" zu besprechen. "So nah am Zuhause zu spielen, das ist ein Riesengefühl", gestand Raimann die Besonderheit des Spielortes Frankfurt im ORF ein. Im Burgenland aufgewachsen, war er bereits als Teenager in die USA gezogen und verwirklicht dort nach seiner College-Zeit an der Michigan State University schließlich seit 2022 seinen NFL-Traum.

Erst "dünner Receiver", jetzt Tackle in der NFL

Einer seiner Wegbegleiter freute sich im österreichischen TV mit dem 2,01-Meter-Hünen. Österreichs Nationaltrainer Max Sommer, aktuell auch Offensive Coordinator der Vienna Vikings in der ELF und mit der Nationalmannschaft in diesem Jahr Europameister geworden, sagte im ORF: "Er ist wirklich angekommen in der NFL, es fühlt sich surreal an. Da gehen viele Erinnerungen durch den Kopf, wie er bei uns begonnen hat. Als dünner Receiver, jetzt spielt er Left Tackle in der NFL. Das ist unfassbar."

Für die Colts geht es nun in eine Bye-Week, danach beginnt die heiße Phase im Kampf um einen Platz in den Play-off und die Krone in der AFC South (Jacksonville führt momentan mit 6-3). Nach zwei Siegen gegen die Hinterbänkler Carolina und New England heißt der nächste Gegner für Indianapolis (5-5) Tampa Bay Buccaneers (26.11., 19 Uhr MEZ), ebenfalls ein Ex-Champion wie die Patriots, der aktuell nicht an ehemalige Glanzzeiten anknüpfen kann. Wenn Raimann Minshews linke Seite wieder so gut beschützt, ist der sechste Saisonsieg durchaus drin.