Belichick schweigt nicht nur zur eigenen Zukunft - Jones bereut "furchtbaren Wurf"

Die Fragezeichen rund um Bill Belichick (71) werden nach der Niederlage gegen die Indianapolis Colts in Frankfurt nicht kleiner. Nicht nur seine eigene Zukunft ließ er auf der Pressekonferenz nach Abpfiff offen.

Neue Sorgenfalten in Frankfurt: Patriots-Coach Bill Belichick. DeFodi Images via Getty Images

Bill Belichick sprach leise. So leise, dass man ihn trotz Mikrofon im Pressekonferenz-Raum des Deutsche-Bank-Parks kaum verstand. Und so einsilbig, dass es dann auch wieder gar nicht so schlimm war, dass man ihn nicht gut verstand. Sichtlich angefressen kommentierte er die 6:10-Niederlage seiner New England Patriots gegen die Indianapolis Colts in Frankfurt - der vorläufige Tiefpunkt der wohl schwächsten Saison seiner 23-jährigen Amtszeit.

"Es war ein enttäuschendes Spiel, ähnlich wie in anderen Spielen diese Saison", erklärte er. "Wir hatten zu viele verpasste Gelegenheiten." Die vielleicht augenfälligste: die Interception von Quarterback Mac Jones kurz vor der gegnerischen Endzone tief im vierten Viertel. Mit einem Touchdown hätten die Patriots trotz einer fehleranfälligen Offense noch die Führung in einem von den Defensivreihen dominierten Spiel übernehmen können.

"Es war einfach ein furchtbarer Wurf von mir", gestand auch Jones selbst ein. Den potenziellen Touchdown-Pass auf Tight End Mike Gesicki hatte er massiv zu kurz geworfen, sodass der davor postierte Colts-Safety Julian Blackmon leichtes Spiel hatte. "Ich habe ihn trainiert, im Training getroffen und wusste, wo er hinmuss. Ich habe es einfach nicht hinbekommen."

Podcast #71: NFL Preview Week 10 - Erst Frankfurt und dann Rebuild, Patriots? Das zweite NFL Germany Game in Frankfurt nimmt die „Icing the kicker“-Crew um Kucze, Detti, Grille und Michael zum Anlass, neben den wichtigsten Faktoren zum Spiel, die Lage bei den New England Patriots etwas genauer unter die Lupe zu nehmen. Was bringt die Zukunft für Bill Belichick? Ist gar ein neuer Quarterback im Draft 2024 ein Thema? Die gleiche Frage könnten sich auch die Green Bay Packers stellen, mit denen sich die Jungs dank einer EMail aus der Community beschäftigen. Natürlich steht auch Rookie-Quarterback C.J. Stroud im Spiel gegen die Bengals im Mittelpunkt. Und wie gewohnt gibt es selbstverständlich die „Upset-Picks der Woche“. Hört rein! Die nächste Folge erscheint am 16. November. Foto Credit: IMAGO / ZUMA Wire alle Folgen

Als die Patriots kurz darauf von ihrer starken Defense noch eine weitere Gelegenheit auf einen siegbringenden Drive erhielten, stand Jones gar nicht mehr auf dem Feld. Belichick beorderte Ersatzmann Bailey Zappe aufs Feld, was die zahlreich anwesenden Patriots-Fans in Frankfurt mit Sprechchören feierten. "Ich dachte einfach, dass es Zeit für einen Wechsel ist", begründete Belichick seine Entscheidung kurz angebunden.

Jones hingegen reagierte niedergeschlagen. "Das ist hart, eine schwere Situation", führte er aus. "Aber am Ende wollte ich, dass das Team gewinnt." Was auch nicht passierte, weil Zappe kurz vor Ende die letztlich spielentscheidende Interception warf. "Ich muss besser spielen, um nicht in diese Situation zu kommen."

Startet Jones weiter? Belichick vermeidet Bekenntnis

Ob er das nach der Bye-Week der Patriots überhaupt tun kann, wenn die Patriots in zwei Wochen auf die New York Giants treffen? Belichick ließ die Zukunft offen. Auf die Frage, ob er noch Vertrauen in Jones habe, antwortete er nur: "Ich habe Vertrauen in all unsere Spieler". Also auch Zappe. Aber: "Über nächste Woche sprechen wir nächste Woche."

Schließlich ist nicht nur Jones' Zukunft bei den Patriots ungeklärt, sondern auch die von Belichick selbst. Zuletzt waren Spekulationen rund um eine vorzeitige Entlassung im Falle einer Niederlage in Frankfurt laut geworden. Vor Spielbeginn hatte NFL-Insider Ian Rapoport jedoch berichtet, dass Teambesitzer Robert Kraft nicht zu einem Trainerwechsel während der Saison neige. "Ich gebe einfach nur jeden Tag das Beste, das ich habe", sagte er auf die Frage nach seiner Jobsicherheit. "Wir sind alle enttäuscht von der Saison, aber wir machen weiter. Es sind noch sieben Spiele."

Es könnten seine letzten sieben Spiele als Patriots-Coach sein. Wenn es denn sieben werden.