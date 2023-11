St. Brown, Johnson & Co.: NFL-Profis "Made in Germany"

Aaron Donkor (ehemals Seattle Seahawks)

Der Name Donkor ist zunächst einmal in Deutschland eher dem Fußball zugeordnet, schließlich spielt Anton Donkor seit 2022 für Braunschweig in der 2. Bundesliga. Sein Bruder aber ist dem US-Sport verfallen, spielt zunächst Basketball - und wechselt dann zum American Football. Durch ein Förderprogramm schafft er es Anfang 2021, als Linebacker bei den Seattle Seahawks mittrainieren zu dürfen. Für einen Platz im Hauptkader reicht es in seinem ersten und auch zweiten Jahr nicht - die Hawks streichen ihn. Am 1. März 2023 wird bekannt, dass Donkor, der vor seiner Football-Karriere zum Zweitliga-Basketballer von BG Göttingen aufgestiegene Athlet, einen Vertrag bei den Houston Roughnecks in der XFL unterschrieben hat. picture alliance / ASSOCIATED PRESS