NFL in Frankfurt: RTL knackt erneut Millionengrenze

Auch wenn das Spiel zwischen den Indianapolis Colts und den New England Patriots zu wünschen übrig ließ: Die TV-Quote beim übertragenden Sender war abermals siebenstellig.

Auch mit dem zweiten Teil des NFL-Doppelpacks in Frankfurt am Main hat RTL vor den TV-Bildschirmen zumindest die Millionengrenze geknackt. Bis zu 1,08 Millionen Footballfans sahen am Sonntagnachmittag das insgesamt dritte Regular-Season-Spiel der National Football League auf deutschem Boden, der sechsmalige Super-Bowl-Champion New England Patriots verlor nach einem Fehlerfestival knapp mit 6:10 gegen die Indianapolis Colts und steckt weiter tief in der Krise.

Im Schnitt sahen 870.000 Fans im Free-TV zu, der Marktanteil lag bei 5,6 Prozent. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen kam RTL auf einen Marktanteil von 14,7 Prozent, bei 14- bis 29-jährigen Männern lag dieser bei 35,1 Prozent.

Topwert 2022 in München

Eine Woche zuvor hatten bis zu 1,51 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer das erste Frankfurter Spiel zwischen Super-Bowl-Sieger Kansas City Chiefs und den Miami Dolphins (21:14) verfolgt. Bei der NFL-Premiere in München im November 2022 hatten bei "ProSieben" in der Spitze sogar 2,71 Millionen Fans eingeschaltet.

Im Abendprogramm zeigte RTL am Sonntag übrigens das Duell der Cleveland Browns mit den Baltimore Ravens (33:31), was ab 19.53 Uhr 690.000 Fans (2,4 Prozent) vor die Geräte lockte.