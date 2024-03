Rätselraten nach Thurams Tätlichkeit: "Das kann man als VAR nicht übersehen"

Wirbel um Marcus Thuram: Der Inter-Stürmer fiel am Mittwoch mit einem Griff in den Schritt von Gegenspieler Stefan Savic negativ auf - geahndet wurde das Vergehen seltsamerweise nicht.

Es lief die 100. Minute, als sich Marcus Thuram im CL-Viertelfinalrückspiel bei Atletico (2:3 i.E.) zu der Unsportlichkeit hinreißen ließ. Offenbar hatte sich der Franzose unmittelbar vor einem Einwurf Inters provoziert gefühlt. Stefan Savic war dem 26-Jährigen an der Seitenlinie eng auf die Pelle gerückt. Thuram schubste Savic daraufhin von sich weg, doch der Atletico-Verteidiger suchte erneut den Körperkontakt - worauf Thuram die Nerven verlor und den Montenegriner mit dem Griff in die Weichteile sogar in die Knie zwang.

Die TV-Bilder zeigten das Vergehen deutlich, dennoch setzte Referee Szymon Marciniak aus Polen die Partie recht schnell fort, auch der Video-Referee griff nicht ein. Warum es nicht geschah, darüber rätseln viele - auch der ehemalige FIFA-Schiedsrichter Urs Meier. "Das kann man als VAR gar nicht übersehen. Thuram greift Savic in die Kronjuwelen, das ist eine klare Rote Karte. Ich frage mich, warum ein Videoassistent da nicht interveniert", sagte der Schweizer bei blue Sport: "Die sehen jede Haarspitze, die im Abseits steht. Die sehen jedes Handspiel, das sie nicht sehen sollten. Aber solche Sachen sehen sie nicht? Da kriege ich Vögel!"

Thuram und Savic kamen sich kurz darauf noch einmal bei einer Verletzungsunterbrechung näher. Zwar lachten beide dabei, doch eine Versöhnung sah dann doch anders aus. Savic griff Thuram erst an den Kopf und knuffte ihn nochmal mit Schmackes in die Rippen, was dem Franzosen sichtlich nicht gefiel.

Danach war Schluss für den Angreifer, er wurde für Alexis Sanchez ausgewechselt. Thuram hatte auch sportlich nicht überzeugt, eine Großchance in der 77. Minute ließ er unter anderem aus.

Spuckattacke vs. Kabinentrakt-Schlägerei

Beide Spieler sind übrigens keine unbeschriebenen Blätter. Thuram spuckte im Jahr 2020, damals noch im Gladbacher Trikot, dem Hoffenheimer Stefan Posch ins Gesicht, sechs Spiele Sperre und eine Rekord-Geldstrafe von 40.000 Euro waren die Folge. Der damalige Sportvorstand Max Eberl behielt zusätzlich ein Monatsgehalt Thurams (ca. 150.000 Euro) ein.

Auch Savic gilt als Hitzkopf. Nach dem Viertelfinal-Aus gegen Manchester City 2021/22 kam es zu einer Schlägerei in den Katakomben, sogar die Polizei musste eingreifen. Der 33-Jährige galt gemeinsam mit Sime Vrsaljko als Auslöser der turbulenten Szenen.