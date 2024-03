Drei Fehlschüsse bei Inter: Atletico zieht nach langem Kampf ins Viertelfinale ein

Nach einer großen Aufholjagd schaffte Atletico Madrid nach einer Energieleistung noch die Wende gegen Inter Mailand und zog dank eines 3:2 im Elfmeterschießen schließlich ins Viertelfinale der Königsklasse ein.

Atletico-Trainer Diego Simeone tauschte im Vergleich zum 0:2 in Cadiz in La Liga dreimal: Statt Gabriel Paulista, Saul Niguez und Depay (alle Bank) begannen Savic, Molina und Griezmann.

Inter-Coach Simone Inzaghi rotierte nach dem 1:0 in Bologna in der Serie A sogar auf fünf Positionen: Für Bisseck, Acerbi, Darmian, Sanchez (alle Bank) sowie Carlos Augusto (nicht im Kader) starteten Pavard, de Vrij, Dumfries, Dimarco und Lautaro Martinez. Es war dieselbe Formation wie beim 1:0 im Hinspiel. Der Torschütze des ersten Aufeinandertreffens, Arnautovic, stand indes verletzungsbedingt nicht im Kader.

Inter kontert, Griezmann egalisiert

Die Colchoneros begannemn mit Elan und hatten durch Samuel Lino, der nach kleinem Solo an Sommer scheiterte, auch die erste gute Chance (5.). Inter kam zunächst kaum aus der eigenen Hälfte, doch beim ersten gelungenen Angriff scheiterte Dumfries gleich zweimal an Oblak (13.). Die Hausherren hatten in der Folge weiter mehr Spielanteile und setzten die Italiener immer wieder unter Druck. Morata zwang Sommer per Kopf erneut zum Eingreifen (28.).

Doch wenig später zeigte der FC Internazionale seine eiskalte Effizienz: Nach einem schnörkellosen Angriff über die linke Seite erzielte Dimarco gegen die Laufrichtung von Oblak das 1:0 für die Gäste (33.). Die Führung währte indes nicht lange: Nach einer hohen Flanke von Koke verlängerten Pavard und der überraschte Bastoni unfreiwillig genau zu Griezmann, der zentral im Strafraum aus der Drehung gekonnt den verdienten 1:1-Treffer für Atletico markierte (35.). Es war zugleich der Halbzeitstand.

Thuram verpasst, Joker Depay sticht

Zunächst hatte Atletico auch nach Wiederbeginn leichte Vorteile - Sommer parierte gegen Griezmann (52.). Im weiteren Verlauf boten sich Inter aber ab und an gefährliche Konter. So verpassten erst Thuram mit einem wuchtigen Schuss über das Tor (77.) sowie Barrela freistehend vom Strafraumrand mit einem etwas zu mittigen Schuss auf Sommer das 1:2 (82.), das womöglich die Entscheidung nach Hin- und Rückspiel bedeutet hätte.

Und so drehte Atletico in der Schlussphase noch einmal richtig auf: Joker Depay scheiterte zunächst noch am Innenpfosten (85.), doch kurz darauf erzielte der Niederländer nach maßgenauem Anspiel von Koke akkurat das 2:1 für die Spanier (87.). Das erste Gegentor für die Italiener in dieser bislang erfolgreichen Saison. Beinahe hätte Riquelme nach wunderbarem Pass von Griezmann sogar noch das 3:1 vor der Schlusssirene erzielt, doch sein Schuss rauschte über das Tor (90.+3). So ging es in die Verlängerung.

Glück für Thuram - Oblak hält gegen Sanchez und Klaassen

Beide Teams hatten früh in der Verlängerung gute Chancen: Sommer hielt eine Abnahme von Depay im Nachfassen (97.), auf der Gegenseite strich ein Kopfballaufsetzer von Lautaro Martinez nur hauchdünn am Tor vorbei (99.). Glück hatte kurz darauf Thuram, der Savic an der Seitenlinie klar in den Intimbereich griff (100.), aber auf dem Feld bleiben durfte und daraufhin sofort ausgewechselt wurde.

Vergab den dritten Inter-Elfmeter und verhalf so Atletico ins CL-Viertelfinale: Lautaro Martinez (hier mit Diego Simeone). Getty Images

Schließlich musste das Elfmeterschießen über den Einzug des letzten Viertelfinalisten entscheiden. Dort trafen Calhanoglu und Depay erst mit wuchtigen Schüssen, ehe Sanchez an Oblak und direkt danach Sommer gegen Saul Niguez parierte. Oblak war es anschließend, der gegen Klaassen ganz stark hielt - und am Ende bescherte ein Fehlschuss von Lautaro Martinez mit dem neunten Elfmeter, zugleich der dritte Inter-Fehlschuss dieses Thrillers, Atletico endgültig den Viertelfinaleinzug.

Am Sonntag warten auf beide Mannschaften ebenfalls zwei Achtelfinalisten der Königsklasse. Der FC Barcelona ist bei Atletico zu Gast (21 Uhr) und Inter, das zuvor alle 13 Pflichtspiele 2024 gewonnen hatte, empfängt in der Serie A nun Napoli (20.45 Uhr).

Die Auslosung für das Viertel- und Halbfinale in der Champions League findet am Freitag (12 Uhr) in Nyon statt.