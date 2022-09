Quo vadis, KSC?

Mit dem 0:1 in Hamburg ist zwar die Siegesserie des Karlsruher SC zu Ende gegangen - trotzdem konnte Trainer Christian Eichner auch aus den 90 Minuten im Volksparkstadion positive Schlüsse ziehen.

Auch in Hamburg hatte der KSC seine Momente. imago images

Samstagabend, Flutlicht und 45.623 Zuschauer im Hamburger Volksparkstadion: Das Duell zwischen dem HSV und dem Karlsruher SC hatte den Aufdruck "Spitzenspiel" und sollte dann auch einiges halten, was es im Vorfeld versprochen hatte.

Nun ist es eine recht ausgeglichene Bilanz, mit der die Badener nach den ersten sieben Spielen dastehen. Drei Siege, ein Unentschieden, drei Niederlagen und 14:12 Tore: Der KSC findet sich derzeit auf Rang neun wieder, einem Platz im Mittelfeld der Tabelle, jenseits der Zonen, in denen es um den Auf- und Abstieg geht.

Aber, und das macht den Karlsruhern trotz des 0:1 am Samstagabend Mut: Die Richtung stimmt.

Was wir aus der Partie mitnehmen, ist, dass wir ein ebenbürtiger Gegner waren. Christian Eichner

"Was wir aus der Partie mitnehmen, ist, dass wir ein ebenbürtiger Gegner waren", sagte Trainer Christian Eichner nach der Partie beim großen Aufstiegsfavoriten aus Hamburg. Mit den 90 Minuten im Volkspark endete zwar die Karlsruher Serie von drei Siegen nacheinander - trotzdem ließen sich aus KSC-Sicht durchaus positive Schlüsse aus dem Spiel ziehen.

Die Mannschaft war lange mutig aufgetreten und hatte dem HSV vor allem in der ersten Hälfte das Leben schwer gemacht. Dass sich Hamburgs Torwart Daniel Heuer Fernandes zum Spieler des Spiels aufschwang (kicker-Note 1,5), ließ sich auch als Kompliment für den KSC verstehen.

Wohin führt der Weg des KSC?

Eine Frage ließ die Partie allerdings offen - und zwar die, wohin Karlsruhes Weg in diesem Jahr wohl führt. Eichners Team hat schon gezeigt, zu was es in der Offensive imstande ist, noch aber hängt ihm der Fehlstart mit nur einem Punkt aus den ersten drei Spielen nach.

Am Samstag geht es dann gegen den Tabellendritten Heidenheim - ein Duell, bei dem sich schon zeigen könnte, ob sich der KSC eher nach oben oder doch nach unten orientiert.