Quarshie auf dem Weg nach Düsseldorf

In der vergangenen Saison feierte Joshua Quarshie sein Debüt in der Bundesliga. Dabei blieb es bei einem Kurzeinsatz für die TSG Hoffenheim. Nun könnte es für den jungen Abwehrspieler auf Leihbasis in Düsseldorf weitergehen. "Wir sind mit Hoffenheim einig, er wird morgen zum Medizincheck kommen", erklärte F95-Sportvorstand Klaus Allofs bei "Sky".