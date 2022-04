Punktlandung: Hofmanns Comeback zum Derby

Nach sieben Punkten aus den vergangenen drei Spielen geht Borussia Mönchengladbach voller Zuversicht in das Derby gegen den 1. FC Köln am Samstagabend. Der Einsatz von Marcus Thuram ist äußerst unwahrscheinlich, dafür kehrt ein prominenter Allrounder zurück in die Startelf.

"Das Derby ist ein außergewöhnliches und wichtiges Spiel für uns", so Borussias Chefcoach Adi Hütter. Das Hinspiel ging mit 1:4 verloren, nun will sich die Fohlenelf im heimischen Borussia-Park nicht noch einmal abkochen lassen vom alten Rivalen aus Köln.

Positiv aus Gladbacher Sicht, dass Jonas Hofmann am Samstag wieder bereit für die Startelf ist, nachdem er vergangenes Wochenende in Fürth für ein paar Minuten eingewechselt wurde. "Jonas hat schon mehrere Derbys gespielt und brennt darauf, am Samstag dabei zu sein", so Hütter. "Er wird uns gegen Köln enorm helfen können. Ich bin jedenfalls froh, dass er nach seiner Verletzung und seiner Corona-Infektion wieder dabei ist."

Dafür wird Marcus Thuram noch nicht wieder mitmischen können. Zuletzt war der Franzose wegen muskulärer Beschwerden nicht einsatzbereit. "Wir müssen das Ergebnis einer weiteren MRT-Untersuchung abwarten, um eine endgültige Diagnose stellen zu können", so Hütter, der sich sehr lobend über den Trainer des nächsten Gegners äußert.

"Steffen Baumgart hat eine eigene Idee, wie er Fußball spielen lassen möchte. Er ist ein Supertyp, ich schätze ihn sehr." Hütters Marschroute: "Gegen Köln muss man über 90 Minuten sehr konzentriert sein. Der FC schlägt ligaweit mit die meisten Flanken und steht sehr hoch, das ist ein unangenehmer Gegner."

Bemerkenswert, dass beide Teams zu ganz verschiedenen Zeiten zu Höchstleistungen fähig sind. Denn Mönchengladbach erzielte 63 Prozent aller Tore vor der Pause, 26 von 41, das ist Liga-Höchstwert. Gegner Köln wird offensichtlich immer etwas später so richtig wach: Der FC schoss 71 Prozent seiner Tore nach der Pause, 29 von 41, das ist ebenfalls der höchste Wert der Liga.

Eine Niederlage der Fohlen am Samstag würde übrigens bedeuten, dass erstmals seit 1989/90 beide Derbys innerhalb einer Saison verloren gingen. Zuletzt waren dem Lokalrivalen jedenfalls vor mehr als 30 Jahren zwei Siege gegen die Borussia gelungen: Nach einem 2:0 in Mönchengladbach folgte ein 3:0 des FC in Köln. Trainer damals beim Doppelsieger war Christoph Daum.

Zum Direktvergleich