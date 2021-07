Punktlandung für Cheftrainer Reis, Test ausgefallen

Aus privaten Gründen hatte Thomas Reis das Bochumer Trainingslager in Südtirol am Donnerstag verlassen, am Samstagnachmittag kehrte er zurück. Der geplante Test aber wurde abgesagt. Das sorgt für mächtig Ärger beim Bundesligisten.

Aus Bochums Trainingslager in Gais (Südtirol) berichtet Oliver Bitter

Am Nachmittag sollte eigentlich im Stadion in Brixen das zweite Bochumer Testspiel während der Zeit im Trainingslager stattfinden. Am späten Abend, praktisch in der Nacht aber sagte der FC Turin die geplante Partie sehr kurzfristig ab, offenbar wegen der Meldung des VfL, dass der längst aus dem Trainingslager abgereiste Herbert Bockhorn in Bochum positiv auf COVID-19 getestet wurde.

Es habe im Trainingslager in Südtirol einen COVID-Fall gegeben, argumentieren die Italiener, doch das ist definitiv falsch, weil Bockhorn sehr frühzeitig isoliert wurde und abgereist war. In Bochum war er dann positiv auf COVID-19 getestet worden.

Der FC Turin veröffentlichte spät die entsprechende Nachricht, ohne allerdings die Bochumer Verantwortlichen zu informieren. Dementsprechend sauer reagieren natürlich die VfL-Verantwortlichen.

Den finanziellen Schaden werden sie wohl geltend machen, aber darüber hinaus entging Thomas Reis natürlich eine gute Möglichkeit, seine Mannschaft noch einmal unter Testspielbedingungen an den Start zu bringen.

Trainingseinheit statt Testspiel

Kurzfristig wurde versucht, einen anderen Gegner zu finden, aber das war in der Kürze der Zeit natürlich nicht möglich. So stand am Nachmittag um 16:30 Uhr eine Trainingseinheit auf dem Programm, anschließend fand ein internes Kleinfeldturnier statt.

Kurz vorher war auch Chefcoach Thomas Reis wieder ins Trainingslager zurückgekehrt. Die Einheit am Morgen leiteten noch die Co-Trainer Markus Gellhaus und Frank Heinemann; die abschließende Einheit hat dann Reis wieder selbst übernommen.

Bevor der Bundesliga-Aufsteiger in zwei Wochen mit dem Pokalspiel beim Wuppertaler SV in die Serie der Pflichtspiele startet, stehen noch zwei Test-Begegnungen auf dem Programm. Am Donnerstag geht es in Bochum gegen Vitesse Arnheim, am Samstag gegen den FC Utrecht.