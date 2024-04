"Punkte sammeln, darum geht's" - Kunze und 96 bleiben "Derby-Sieger"

Hauptsache nicht verloren - so schienen die Gäste nach den 90 Minuten im Nachbarschaftsduell zu denken. Der Aufstiegszug scheint abgefahren, in der Liga geht es allerdings noch mit einem anspruchsvollen Programm weiter ...

Wirkliche Zufriedenheit mochte sich bei Hannover 96 nach dem torlosen Remis im brisanten Niedersachsenderby in Braunschweig nicht einstellen. Irgendwie schien die Erleichterung zu überwiegen, den Nachmittag unversehrt überstanden zu haben - was angesichts der unzähligen Raketen und Böller, die nahezu während der kompletten Spieldauer aus beiden Fanlagern heraus abgefeuert wurden und durchs Stadion flogen, durchaus auch körperlich zu verstehen ist.

Sportlich bleibt nach einem über weiteste Strecken zähen Spielverlauf der eine Punkt. "Wir hatten trotzdem unsere Chancen, haben uns ein paarmal gut durchkombiniert. Da muss man dann in so einem Spiel einfach mehr draus machen", haderte Fabian Kunze nach Abpfiff mit den besseren Möglichkeiten, die die Gäste vor allem durch Cedric Teuchert und Lars Gindorf aus Hannover unterm Strich hatten, aber vergaben. "Dass es ein umkämpftes Spiel wird, war natürlich von vornherein klar." Und spielerische Klasse? "Hat man vereinzelt gesehen, muss man öfter sehen." Immerhin, so der Mittelfeldspieler: "Wir haben von hinten heraus konzentriert verteidigt." Dass wichtige Spieler angeschlagen waren oder sogar ganz fehlten, sei keine Entschuldigung. "Verletzungen passieren im Fußball nun einmal. Damit muss die Mannschaft klarkommen."

Schließlich überwog der Sicherheitsgedanke, wie Trainer Stefan Leitl in seiner Analyse kritisierte und wie Kunze einräumte: "Natürlich willst du so ein Spiel am Ende dann nicht verlieren." Vielleicht spukte in manchem Kopf auch noch der Verlauf des Gastspiels in der Saison zuvor: Als sich damals schon alle mit einem 0:0 zu arrangieren schienen, hatte Braunschweigs Jannis Nikolaou in der ersten Minute der Nachspielzeit mit seinem Lucky Punsch für den umjubelten Siegtreffer für den großen Rivalen gesorgt.

"Aus zwei Spielen vier Punkte"

In dieser Saison geht die "Gesamtwertung" in den beiden Vergleichen an Hannover. "Wir haben aus den zwei Spielen vier Punkte geholt und sind Derby-Sieger - immer noch", betont Kunze.

Im Hinspiel hatte er beim 2:0-Sieg sogar selbst ein Tor beigesteuert - das erste und bisher einzige der Karriere in einer der ersten beiden Ligen für den 25-jährigen gebürtigen Bielefelder.

Nun nur noch Top-Spiele

Was bleibt nun noch für Hannover 96 in dieser Saison? Der Aufstiegszug, den man gerne, aber nicht unbedingt schon in dieser Spielzeit erreichen wollte, scheint abgefahren. "Wir haben noch genügend Spiele, können noch genügend Punkte sammeln, darum geht's", so Kunze jedoch. Reizvoll geht es sicherlich dabei zu, belegen die fünf verbleibenden Gegner doch aktuell allesamt Plätze in der oberen Tabellenhälfte. Schon am Sonntag geht es in der Reihe der Top-Spiele daheim gegen St. Pauli vor ausverkauftem Haus los, dann kommen noch Paderborn und zum Finale Spitzenreiter Holstein Kiel in einem weiteren Nord-Duell an den Maschsee. Auswärts führt der Weg noch zur Berliner Hertha und nach Karlsruhe. Fabian Kunze: "Jedes Spiel ist einzigartig und schön, weil es stets drei Punkte zu holen gibt."