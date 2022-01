Puchacz vor Leihe zu Trabzonspor

Nach nur einem halben Jahr steht Tymoteusz Puchacz vor dem Abschied vom 1. FC Union, allerdings nur auf Zeit. Der polnische Linksverteidiger ist auf dem Weg nach Trabzon. Derweil soll Niko Gießelmann Glück im Unglück gehabt haben.

Puchacz befindet sich auf dem Weg in die Türkei, am Montag soll der Medizincheck am Schwarzen Meer über die Bühne gehen. Läuft alles wie geplant, kann der Transfer, über den türkische Medien zuerst berichtet hatten, dann zeitnah abgeschlossen werden. Puchacz soll bis Saisonende von Union an Trabzonspor verliehen werden, eine Kaufoption ist dem Vernehmen nach nicht vorgesehen.

Beim Tabellenführer der türkischen Süper Lig will der Linksverteidiger die Spielpraxis erhalten, die er bei Union kaum sammeln konnte. Der polnische Nationalspieler, für den Union im Sommer die Basisablöse von 2,5 Millionen Euro an Lech Posen überwiesen hatte, kam für die Eisernen nur in der Europa Conference League zum Einsatz. In der Bundesliga und im DFB-Pokal schenkte Trainer Urs Fischer Bastian Oczipka und vor allem Niko Gießelmann das Vertrauen, da Puchacz in der Defensivarbeit über kaum zu übersehende Defizite verfügt. Ob sich der 22-Jährige in diesem Bereich in den kommenden Monaten in der Türkei so verbessert, dass er zur neuen Saison bei Union als Stammspieler infrage kommt, wird sich zeigen.

Oczipka steht bereit

Ohne Puchacz stehen Trainer Fischer mit Oczipka und Gießelmann zwei gelernte Linksverteidiger zur Verfügung. Letztgenannter hatte sich am Samstag beim 2:2 zum Rückrundenauftakt in Leverkusen eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel zugezogen. Nach einem MRT am Sonntag teilte Union allerdings mit, dass man "Entwarnung geben" könne. Gießelmann falle zwar "eventuell" für das kommende Heimspiel gegen Hoffenheim am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker.de) aus. Der 30-Jährige solle aber schnell ins Mannschaftstraining zurückkehren.

Gegen Hoffenheim könnte daher Oczipka in der Startelf beginnen. Der ehemalige Schalker, den Union Ende August ablösefrei nachverpflichtet hatte, ersetzte Gießelmann auch nach dessen verletzungsbedingter Auswechslung in Leverkusen.