De Jong trifft und legt vor: Arsenals Serie reißt bei der PSV

PSV Eindhoven fügte dem FC Arsenal die erste Niederlage seit Anfang September zu. Beim 2:0 glänzte vor allem Joker de Jong und sicherte seinem Team damit mindestens Platz zwei in der Gruppe.

Das bisher noch makellose Arsenal, das im Vergleich zum 1:1 beim FC Southampton auf fünf Positionen verändert begann, wollte bei der PSV vorzeitig den Gruppensieg perfekt machen. Den besseren Start erwischten aber die Frühstarter aus Eindhoven (bereits vier Europa-League-Tore in der Anfangsviertelstunde), bei denen nach dem 2:4 beim FC Groningen Branthwaite, Gutierrez sowie der ehemalige Mainzer Mwene anstelle von Teze, Obispo und des Ex-Freiburgers Til starteten. Außer einem Distanzschuss von Simons, den Ramsdale entschärfte (9. Minute), sprang aus der druckvollen Anfangsphase aber nichts heraus.

Mit zunehmender Spieldauer übernahmen die Gäste dann wie erwartet das Spielgeschehen, taten sich gegen die nun tief verteidigenden Eindhovener aber schwer. Die PSV lauerte auf Konter - nach einem Gegenstoß zappelte der Ball dann auch im Netz: Gakpo stand bei seinem Treffer aber im Abseits (19.). Praktisch im Gegenzug musste Benitez nach Nketiahs Direktabnahme erstmals eingreifen (21.).

Simons Treffer vom VAR einkassiert

Im weiteren Verlauf des erstens Durchgang wurde der Argentinier aber nicht mehr ernsthaft gefordert - auch, weil Gabriel Martinellis Seitfallzieher übers Tor flog (39.). Kaltschnäuziger zeigte sich hingegen Simons, der sich im Strafraum stark behauptete und überlegt zum vermeintlichen 1:0 einschob (43.) - doch Vorlagengeber El Ghazi stand zuvor im Abseits, weshalb der VAR eingriff und das Tor richtigerweise einkassierte. Aus diesem Grund ging es torlos in die Kabinen.

Nach dem Wiederanpfiff kamen die Gäste zunächst gut aus der Kabine und verbuchten durch Nketiah auch prompt den ersten Abschluss im zweiten Durchgang (47.). Im Anschluss zeigten sich aber die Hausherren in der Offensive spielfreudig - dies hing auch viel mit dem zur Pause eingewechselten de Jong zusammen. Nachdem Gakpo zunächst aus spitzem Winkel verzog (55.), bediente der Joker Veerman, der den Ball ins rechte obere Eck hämmerte (55.).

De Jong nimmt Ramsdales Geschenk an

Während Arsenal sich mächtig geschockt zeigte, drängten die Gastgeber mit der Führung im Rücken auf den nächsten Treffer. Dieser sollte auch unter gütiger Hilfe von Ramsdale, der sein erstes Spiel in einem internationalen Wettbewerb bestritt, fallen: De Jong nahm das Geschenk des Torwarts, der neben den Ball gefaustet hatte, zum 2:0 an (63.).

Die Gunners zeigten keine Reaktion auf den Zwei-Tore-Rückstand, sodass Eindhoven dem dritten Treffer näher war als Arsenal dem ersten. Da Gakpos zweiter Treffer auch zurückgenommen wurde (66.), de Jong nur knapp am rechten Pfosten vorbeiköpfte (69.) und Nketiah in der Schlussphase aus sechs Metern an Benitez scheiterte (78.), blieb es beim 2:0.

PSV überwintert in der Europa League

Durch die Niederlage verpasste es Arsenal, das erstmals seit dem 1:3 bei Manchester United am 4. September als Verlierer den Platz verließ, den Gruppensieg vorzeitig einzutüten, hat diesen aber am letzten Spieltag gegen Zürich noch in der eigenen Hand. Große Freude gab es dagegen bei den Niederländern, die durch den verdienten Sieg und der gleichzeitigen Niederlage von Bodö/Glimt in Zürich (1:2) in der Europa League überwintern.

Arsenal empfängt nun am Sonntag (15 Uhr, LIVE! bei kicker) Nottingham Forest, Eindhoven bekommt am selben Tag ab 14.30 Uhr NEC Nijmegen zu Besuch.