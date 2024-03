Prtajins Hollerbach-Vergleich: "Ich hoffe, diese Taktik bringt uns viele Punkte"

Immer wenn der SV Wehen Wiesbaden in den Abstiegsstrudel zu geraten scheint, befreien sich die Hessen mit überzeugenden Ergebnissen. Beim jüngsten kleinen Aufschwung spielt auch eine taktische Anpassung eine Rolle.

Als der SV Wehen Wiesbaden am vorletzten Wochenende zunächst zuschauen musste, wie die Konkurrenz im Keller - Schalke 04 und der 1. FC Kaiserslautern - vorgelegt hatten, da konnte der Blick auf die Tabelle für Sorgenfalten sorgen. Die Abstiegszone war plötzlich bedrohlich nahe. Doch davon unbeeindruckt feierte der SVWW einen souveränen 3:0-Sieg bei der SV Elversberg und ließ dem achten Saisonsieg am vergangenen Samstag ein respektables 1:1 gegen Hannover 96 folgen.

Anerkennung und Lob gab es von Cheftrainer Markus Kauczinski für sein Team nach dem Unentschieden gegen den Aufstiegsaspiranten aus der niedersächsischen Landeshauptstadt. Der gebürtige Gelsenkirchener freute sich, "dass wir taktisch klug und richtig clever agiert haben". Zwar gaben die Gastgeber eine 1:0-Pausenführung noch her, am Ende war aber durchaus die Möglichkeit da, das Spiel trotzdem zu gewinnen. "Wir waren immer gefährlich", so Kauczinski, dessen Fazit dementsprechend klar ausfiel: "Ich glaube, dass dieser Punkt für uns hochverdient und wichtig war."

Mit ausschlaggebend für den kleinen Aufschwung mit vier Punkten aus zwei Spielen nach zuvor vier Partien ohne Sieg ist auch eine taktische Anpassung, die Kauczinski vorgenommen hatte. Der 54-Jährige bot gegen Hannover wie schon in Elversberg eine Doppelspitze auf. Neben Topscorer Ivan Prtajin (neun Tore, drei Vorlagen) begann Franko Kovacevic. Ein Spielertyp, der ihn an den im vergangenen Sommer zu Union Berlin abgewanderten Benedict Hollerbach erinnert. "Ich hoffe, diese Taktik bringt uns noch möglichst viele Punkte", sagt Prtajin, der mit seinem Treffer gegen die 96er eine für ihn erfolgreiche Woche abrundete.

Zuvor war er von Kroatiens größter Tageszeitung zu "Kroatiens Sportler des Jahres 2023" gewählt worden. "Eine große Ehre", betonte der Stürmer - der mit seinem Team am Sonntag eine weitere Topmannschaft der 2. Liga herausfordert: den HSV.