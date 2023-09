Profivertrag unterschrieben: Kanias "surrealer" Aufstieg in Nürnberg geht weiter

In weniger als drei Monaten hat Julian Kania den Sprung vom Amateur-Fußballer zum Profi des 1. FC Nürnberg geschafft. Seinen rasanten Weg - bis 2021 lief der Mittelstürmer noch in der Kreisliga auf - kann er selbst kaum in Worte fassen.

Erst im Sommer kam Julian Kania aus der Bayernliga Süd zur Zweitvertretung des 1. FC Nürnberg in die Regionalliga Bayern. Es war der zweite Wechsel in seiner Senioren-Karriere, nachdem ihm bereits 2021 den Sprung aus der Kreisliga von seinem Heimat-Klub TSV 1906 Dinkelscherben zu den fünftklassigen Schwaben Augsburg gelang. Dort hatte der Angreifer vor allem in der vergangenen Saison mit 26 Toren und sechs Vorlagen in 33 Spielen auf sich aufmerksam gemacht.

Eine Spielklasse höher fügte sich der 21-Jährige auf Anhieb ein und verbesserte seine Top-Quote aus der Vorsaison noch einmal. In neun Regionalliga-Spielen gelangen ihm gleich 13 Scorerpunkte (neun Treffer, vier Assists). Das ging auch an Profi-Trainer Cristian Fiel nicht vorbei, der den Mittelstürmer schnell in den Trainingskader der Profis integrierte.

Julians Weg ist etwas Besonderes. Er kommt aus keinem NLZ, sondern hat sich aus dem Amateur-Fußball nach oben gearbeitet. Olaf Rebbe

Am vergangenen Wochenende erreichte Kania dann mit seinem Profi-Debüt in der 2. Bundesliga den nächsten Meilenstein. Beim 2:2 in Braunschweig brachte Fiel den Youngster schon nach 59 Minuten als erste Option von der Bank für Mats Möller Daehli.

Wenige Tage später verkündet der Club nun, dass Kania seinen ersten Profivertrag unterschrieben hat. Zur Laufzeit machte der Verein keine Angabe. "Julians Weg ist etwas Besonderes. Er kommt aus keinem Nachwuchsleistungszentrum, sondern hat sich aus dem Amateur-Fußball nach oben gearbeitet", betont FCN-Sportdirektor Olaf Rebbe in einer Pressemitteilung. "Dass er bei uns gelandet ist, zeigt auch, wie gut in unserem Jugendbereich gescoutet wird."

Der 1,92-Meter-Mann soll künftig mit den Profis trainieren, für eine "nachhaltige" Entwicklung aber "sicherlich auch immer mal wieder in der U 23 zum Einsatz kommen", erklärt Rebbe den Plan mit dem Youngster.

Kania: "Damit habe ich nicht gerechnet"

Kania selbst kann seinen Aufstieg derweil noch nicht in Worte fassen. "Was in den zurückliegenden Monaten passiert ist, wirkt immer noch ein wenig surreal. Dass das alles so schnell geht, damit habe ich nicht gerechnet." Der Angreifer betont, dem 1. FC Nürnberg für die Möglichkeit "extrem dankbar" zu sein, und kündigt an: "Ich werde weiterhin, egal ob bei den Profis oder in der U 23, hart arbeiten und für beide Mannschaften mein Bestes geben."

Seine nächste Chance bei den Profis könnte Kania schon am Sonntag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) winken. Dann empfängt der 1. FC Nürnberg den 1. FC Magdeburg im heimischen Max-Morlock-Stadion.