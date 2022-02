Prömels Plan, um Kruse vergessen zu machen

Seit Max Kruse Union Berlin verlassen hat, läuft es nicht mehr. Nach der dritten Niederlage in Folge arbeitet Grischa Prömel aber schon an einem Plan, um wieder erfolgreich zu sein.

Am 20. Spieltag traf Max Kruse noch für Union Berlin doppelt beim 2:1 über Borussia Mönchengladbach. Nur einen Spieltag später war Kruse Spieler des VfL Wolfsburg - und in seiner alten Heimat in Köpenick der Wurm drin. Seit dem Wechsel des Offensivspielers traf Union nicht mehr ins Schwarze und verlor so drei Partien in Folge. Auch beim Auswärtsspiel in Bielefeld gab es erneut nichts zu holen.

Coach Fischer kritisiert die Defensive

Bei Trainer Urs Fischer herrschte nach dem 0:1 fast schon ein wenig Ratlosigkeit: "Ich wiederhole mich, ich stehe wieder da und wieder kein Tor, wieder waren die Möglichkeiten da." Erschwerend hinzu kam, dass sein Team "einmal mehr" beim Gegentor von Masaya Okugawa nicht gut aussah, bemängelte der Coach.

Auch Abwehrspieler Paul Jaeckel, der sich beim Gegentreffer in unmittelbarer Nähe befand, war nach dem Spiel klar, "dass wir uns ein bisschen Gedanken machen müssen, warum wir jetzt die Spiele so verloren haben".

Wir haben jetzt drei Wochen über Max Kruse gesprochen, wir haben das Thema abgehakt. Grischa Prömel

Kruse-Thema abgehakt

Dass womöglich der Abgang des besten Scorers Kruse (5 Tore, 6 Assists) ein Grund sein könnte, das wollte Ersatzkapitän Grischa Prömel nicht gelten lassen: "Wir haben jetzt drei Wochen über Max Kruse gesprochen, wir haben das Thema abgehakt."

Damit in "naher Zukunft keine Frage zu Max Kruse" kommen wird, hatte Prömel direkt einen simplen Plan parat: "Wir investieren viel, wir müssen uns nur belohnen." In der Tat zeigte sich Union auch in Bielefeld unermüdlich, alleine die Durchschlagskraft blieb aus. Wenn sich die Köpenicker gegen Mainz (Samstag, 15.30 Uhr) wieder belohnen, wird nicht nur die längste Torlos-Serie der eigenen Bundesliga-Geschichte enden - sondern womöglich auch das Thema Max Kruse.