Poulsen vor Dortmund: "So, wie wir zuletzt gespielt haben, haben wir eine sehr gute Chance"

Yussuf Poulsen hat zuletzt beim 2:1-Heimsieg von RB Leipzig gegen den 1. FC Heidenheim mit seinem Tor zum 2:0 eine historische Marke aufgestellt. Der dienstälteste Profi der Sachsen - seit 2013 im Verein - ist in dieser Saison im Angriff wieder gesetzt. Im Rahmen einer Medienrunde sprach der dänische Nationalstürmer (75 Einsätze bislang).

Yussuf Poulsen blickt positiv auf die kommende Aufgabe in Dortmund. DeFodi Images via Getty Images

Yussuf Poulsen über...

…die anstehende Partie in Dortmund: "Wir freuen uns auf das Spiel. Normalerweise sind wir relativ gut in Dortmund, auf jeden Fall spieltechnisch. Wir werden wieder daran anknüpfen und hoffentlich diesmal einen Sieg mitnehmen."

…Dortmund und ob die vermeintlich offensive Spielweise des BVB Leipzig entgegenkommt: "Das werden wir erstmal sehen, ob das überhaupt so kommt. Wenn ich mich an das letzte Spiel dort erinnere, da standen die auch mit elf Mann am eigenen Sechzehner - auch bei elf gegen zehn. Ob da mehr Räume sind, werden wir sehen."

…die Bedeutung der Partie in Dortmund: "Jedes Spiel ist wichtig, auch in Dortmund. Aber drei sind trotzdem drei Punkte, egal, ob wir gegen Dortmund oder andere Gegner spielen. Die anderen müssen wir auch schlagen, wenn wir unsere Ziele erreichen wollen. Wir sind fokussiert auf die Aufgabe, freuen uns auf das Spiel und glauben daran, dass wir ein Erfolgserlebnis mitnehmen. So wie wir die letzten Wochen gespielt haben, haben wir eine sehr gute Chance auf Punkte."

…das Zusammenspiel mit Lois Openda: „Es läuft ganz gut. Wir sind von den fußballerischen Qualitäten her zwei unterschiedliche Typen und passen einfach gut zusammen. Lois mag es sehr gerne, in die Tiefe zu gehen. Und da versuche ich halt immer wieder, die Räume aufzumachen für ihn, dass er sein Tempo ausnutzen kann. Ich war früher auch mal so schnell wie Lois, aber leider bin ich das nicht mehr (lacht), deswegen passt das ganz gut zusammen. Im letzten Spiel (gegen den 1. FC Heidenheim, Anm. d. Red.) haben wir uns gegenseitig sehr gut gefunden - auch in der Box. Von Spiel zu Spiel wird das besser und besser."

…den Umgang als erfahrener Spieler mit Openda, nachdem der gegen Heidenheim viele Chancen vergeben hatte: "Ich habe direkt nach dem Spiel mit ihm geredet und ihm gesagt: Es ist alles gut. Wenn Lois in Dortmund drei Tore schießt, dann ist mir das lieber, als wenn wir gegen Heidenheim 5:1 gewonnen hätten. 2:1 reicht auch, das gibt auch drei Punkte."

Poulsen über seine veränderte Rolle

…die zuletzt schwächere Chancenverwertung von RB: "Das ist nicht nur bei uns so, sondern allgemein im Fußball. Es geht mal hoch und mal runter - in allen Bereichen. Gerade eben vergeben wir zu viele Torchancen oder spielen den letzten Pass nicht sauber genug. Es gibt halt Phasen, aber trotzdem in diesen Phasen die Spiele zu gewinnen, ist gut. Mir ist es zehnmal lieber, dass wir am Wochenende 25 Torchancen haben, als wenn wir null Torchancen haben. Irgendwann kippt das wieder, und dann kommen die Leichtigkeit und auch das Quäntchen Glück, das man braucht, wieder."

…die Veränderungen mit seinem Spiel mit zunehmendem Alter: "Im Laufe seiner Karriere ändert man seinen Spielstil. Mancher Fußballer geht eine Position zurück, spielt statt Rechtsaußen dann rechter Verteidiger oder geht von der Zehn auf die Sechs. In den letzten paar Jahren habe ich ein bisschen als tieferer Stürmer gespielt, als ich das als junger Spieler getan habe. Da war ich vorderster Mann. Jetzt bin ich ein bisschen derjenige, der hinter dem vordersten Stürmer spielt und habe nicht mehr so viele tiefe Läufe wie früher. Dafür habe ich mehr dazugelernt, was das Bälle behaupten in kleinen Räumen angeht oder das mit dem Rücken zum Tor agieren."