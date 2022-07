Poulsen und Gvardiol brauchen Geduld - Nkunku neu in Leipzigs  Mannschaftsrat

Das Leipziger Trainingslager in der Steiermark neigt sich dem Ende. Entscheidungen fielen am Freitag in Sachen Mannschaftsrat.

Aus Leipzigs Trainingslager in Aigen im Ennstal berichtet Andreas Hunzinger

Am Freitagnachmittag durften die Profis von RB Leipzig nochmal nach Herzenslust aufs Tor schießen. Bei der letzten Einheit des Trainingslagers in Aigen - am Samstag um 14 Uhr steht in Wolfsberg noch das Testspiel gegen den FC Southampton an - standen Flanken und Abschlüsse auf dem Übungsplan.

Nicht mit von der Partie waren nach wie vor Josko Gvardiol, Ademola Lookman und Yussuf Poulsen. Während Verteidiger Gvardiol nach seinem Eingriff am Oberschenkel im Fitnesszelt an den Geräten arbeitete, absolvierte Lookman auf dem Nebenplatz Läufe. Den von einer Leihe bei Leicester City zurückgekehrten Stürmer, der nach wie vor als Wechselkandidat gilt, plagen Probleme am Sprunggelenk.

Gvardiol wird aller Voraussicht nach den Start in die Saison verpassen. Die Leipziger spielen als Pokalsieger am 30. Juli um den Supercup gegen Meister Bayern München, am 7. August starten die Sachsen in die Liga mit dem Auswärtsspiel in Stuttgart. Beide Partien - für das Heimspiel gegen die Münchner meldete RB am Freitag ein ausverkauftes Stadion - dürften für den 20-jährigen Kroaten zu früh kommen.

Poulsen wird weiterhin fehlen

Poulsen hat derweil am frühen Freitagnachmittag das Camp der Sachsen verlassen. Der Stürmer, der wegen eines Muskelfaserrisses an den Adduktoren noch einige Zeit fehlen wird, wird von Montag an in Leipzig sein Aufbautraining fortsetzen.

Nkunu neu im Mannschaftsrat - Gulacsi bleibt Kapitän

Christopher Nkunku war dagegen bei der Einheit mittendrin. Der RB-Topscorer der vergangenen Saison gehört künftig dem Mannschaftsrat an, in dem ferner Peter Gulacsi, Willi Orban, Kevin Kampl, Marcel Halstenberg und Emil Forsberg sind.

Der ungarische Nationaltorwart Gulacsi bleibt dabei Kapitän der Tedesco-Elf, Verteidiger Orban und Mittelfeldspieler Kampl bekleiden weiterhin die Stellvertreter-Rolle.