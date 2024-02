Poulsen über Sesko: "Er hat alles und ist bereit zu lernen"

Yussuf Poulsen und Benjamin Sesko kämpfen um den zweiten Platz im Sturm bei RB Leipzig. Für seinen Herausforderer hat Urgestein Poulsen allerdings viel Respekt.

In vier der letzten fünf Ligaspiele des vergangenen Jahres zählte Yussuf Poulsen zur Leipziger Anfangsformation, mit drei Toren zahlte der dänische Stürmer da das Vertrauen von Trainer Marco Rose zurück. Trotzdem musste er bis zum vergangenen Samstag warten, um erstmals auch in diesem Jahr anstelle von Benjamin Sesko das Startelf-Mandat zu erhalten. Und mit dem Assist zum 1:0 durch Xavi in der 14. Minute sammelte Poulsen gleich wieder einen Scorerpunkt. "Es war von Anfang bis Ende ein Supertor", so Leipzigs Urgestein über die Kombination, als er Dani Olmos Zuspiel weiterleitete und Xavi technisch gekonnt vollendete.

Während Lens-Einkauf Lois Openda gesetzt ist, konkurrieren der aus Salzburg geholte Sesko und der bereits seit 2013 für Leipzig stürmende Poulsen um den zweiten Platz im Angriff. "Yussi ist gerade ein bisschen hintendran, weil die anderen Beiden treffen. Aber er ist noch immer genauso wichtig für uns", sagt Rose über die Situation, Sesko habe zum Ende der Englischen Woche auch aus Gründen der Belastungssteuerung eine Pause erhalten. "Sesko läuft in jedem Spiel über zwölf Kilometer, hat 30 Sprints. Das sind außergewöhnliche Zahlen", so Rose.

Poulsen nimmt seine Rolle bereitwillig an. "Manchmal ist er dran, manchmal ich. So ist alles gut, so soll es sein. Wenn wir ganz oben mitspielen wollen, brauchen wir nicht nur elf Spieler, die Leistung bringen", so der Stürmer nach seinem 204ten Bundesliga-Einsatz: "Ich weiß, dass ich immer noch meine Zeit kriege. Dann muss ich da sein wie diesmal, dann muss ich stark sein."

Es ist ein spezieller Konkurrenzkampf, den sich der 29-jährige Poulsen und der neun Jahre jüngere Sesko seit Monaten liefern. "Yussi hat einen unglaublich guten Draht zu Benny und auch ein Stück weit zu dessen Entwicklung beigetragen. Benny kann sehr viel von ihm lernen", sagt Rose über die Rollenverteilung.

"Seine Anlagen als Mittelstürmer sind genau das, was jeder Klub sucht. Er ist groß, schnell, technisch stark. Er hat mehr oder weniger alles", urteilt "Lehrmeister" Poulsen über den jungen Herausforderer, er schätzt am slowenischen Nationalspieler aber auch die charakterlichen Eigenschaften. "Er ist ein Supertyp, der auch bereit ist zu lernen. Das sind leider nicht alle. Ich versuche einfach, an ihn weiterzugeben, was ich in den letzten elf Jahren gelernt habe." Bei 388 Pflichtspielen für RB gibt es reichlich Erfahrungen, der er da an den Youngster in dessen erster Bundesliga-Saison weitertragen kann.