Poulsen sauer: "Wir lassen uns gegenseitig im Stich"

Beim 0:3 gegen Borussia Mönchengladbach war RB Leipzig chancenlos. Stürmer Yussuf Poulsen (28) fand deutliche Worte für die Leistung seiner Mannschaft.

Er war sich sicher. Erst legte Yussuf Poulsen am "Sky"-Mikrofon los, später in der Mixed Zone des Borussia-Parks. Auf die Frage, was denn RB Leipzig bei der 0:3-Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach am Samstagabend gefehlt habe, sagte der Däne: "Wenn man die Leidenschaft und den Willen bei Gladbach sieht und dann unsere Mannschaft, hast du die Antwort." Ein Weckruf, der gehört werden sollte.

Das war deutlich, doch der Angreifer legte noch nach. "Uns fehlt ein bisschen der Wille in jeder Aktion", monierte er, kritisierte: "Wir können uns nicht auf einander verlassen", und moserte: "Wir lassen uns gegenseitig im Stich." Eine Ansage, zu der Poulsen allen Grund hatte. Das Team von Trainer Marco Rose blieb über weite Strecken chancenlos und wehrte sich zum Ende der Partie nur wenig. Nur 47 Prozent gewonnene Zweikämpfe waren ein Manko, das Poulsen sah.

Den Teamgeist wollte der Leipziger seinen Kollegen nicht absprechen und betonte: "Keine Mannschaft ist etwas anderes, das sind wir auf jeden Fall." Aber nach vier Niederlagen aus fünf Pflichtspielen müsse etwas passieren, in der anstehenden Länderspielpause will Poulsen das Gespräch mit den Mitspielern suchen. Klingt, als wäre das auch bitter nötig.