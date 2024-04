Poulsen fehlt Leipzig "bis auf Weiteres"

Yussuf Poulsen steht Leipzig im Rennen um den vierten Platz vorerst nicht zur Verfügung. Der Stürmer zog sich gegen Mainz eine Muskelverletzung am hinteren linken Oberschenkel zu.

Das Heimspiel gegen Mainz war für Yussuf Poulsen gleich aus zweifacher Sicht bitter. Zum einen aufgrund des Unentschiedens gegen das Kellerkind (0:0) und zum anderen wegen seiner Verletzung: Der 29-Jährige, der erst in der 69. Minute eingewechselt worden war, fasste sich drei Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit an den Oberschenkel und musste angeschlagen vom Platz.

Am Dienstag gab Leipzig nun die Diagnose bekannt: Poulsen zog sich eine Muskelverletzung am hinteren linken Oberschenkel zu, wie eine "bildgebende Untersuchung" zeigte. Damit fehlt er RB im Rennen um Champions-League-Platz vier - aktuell drei Zähler hinter Dortmund - "bis auf Weiteres".

Der Stürmer kam wie auch am vergangenen Samstag in der laufenden Saison meist als Joker zum Einsatz: In 15 der 26 Bundesliga-Einsätze wechselte Trainer Marco Rose ihn ein. Durchschnittlich traf der Däne dabei alle 231 Minuten - insgesamt erzielte er fünf Saisontore.