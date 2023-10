"Positives Feedback zum Fitnesslevel": Boatengs besonderer Dank an Tuchel

Jerome Boateng wird kein Kadermitglied des FC Bayern, hält sich aber weiterhin bei den Münchnern fit. Nun bedankte sich der 35-Jährige ausdrücklich bei seinem Fast-Arbeitgeber.

Am Sonntagabend, im Rahmen des Heimspiels gegen den SC Freiburg, sprach Thomas Tuchel nochmals ausführlich über die Gedankenspiele des FC Bayern rund um eine mögliche Verpflichtung von Jerome Boateng - und warum diese nicht zustandekam. Zwischen den Zeilen hörte man beim Bayern-Trainer schon ein gewisses Bedauern heraus, aber natürlich müsse man "die Entscheidung des Vereins akzeptieren".

Rund 24 Stunden später meldete sich dann auch der frühere Bayern-Profi selbst zu Wort. "Danke an den FC Bayern, dass ich mich an der Säbener Straße beweisen durfte. Besonderen Dank auch an Thomas Tuchel und seinen Trainerstab für die Unterstützung, um mich wieder im Team zu haben", schrieb der weiterhin vereinslose Abwehrspieler am Montagabend auf seinem Instagram-Kanal. Es habe gut getan, beim Training so viele bekannte Gesichter und Freunde zu sehen.

"Positives Feedback zum Fitnesslevel"

Im Training der Profis wird Boateng nicht mehr dabei sein, aber er erhält die Möglichkeit, sich weiter bei den Bayern-Amateuren von Trainer Holger Seitz fit zu halten. "Nach dem positiven Feedback über mein Fitnesslevel seitens des Vereins werde ich mit dem Training und der harten Arbeit weitermachen", kündigte der Weltmeister von 2014 an.

Tuchel erklärte zuletzt, dass die Entscheidung gegen eine Boateng-Verpflichtung nicht nur sportliche Gründe hatte. "Wir haben die Gesamtsituation bei Jerome analysiert, die nicht nur sportlich ist leider."

Boateng steht vor einem weiteren Strafprozess, ihm wird vorgeworfen, im Sommer 2018 die Mutter seiner Kinder im Urlaub angegriffen zu haben. Der Fall wird wegen Verfahrensfehlern neu aufgerollt. Auch deshalb hatte es von Seiten einiger Anhänger Kritik an einer möglichen Rückkehr Boatengs zum Rekordmeister gegeben.