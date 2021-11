Positiver Coronatest: Schultz in häuslicher Quarantäne

Beim Gastspiel am Sonntag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) in Nürnberg muss der FC St. Pauli ohne seinen Cheftrainer Timo Schultz auskommen. Er wies am Samstag einen positiven COVID-19-Befund auf.

"Cheftrainer Timo Schultz ist nach einem positiven COVID-19-Befund nicht mit der Mannschaft nach Nürnberg gereist und hat sich stattdessen in Hamburg in häusliche Quarantäne begeben", teilten die Kiezkicker am Samstagabend auf ihrer Website mit. "Aufgrund von Erkältungssymptomen hatte sich Schultz am Sonnabend einem PCR-Test unterzogen, der schließlich den positiven Befund ergab. Zuvor waren ein weiterer PCR-Test am Donnerstag sowie mehrere Antigen-Schnelltests negativ ausgefallen."

Schultz ist komplett geimpft und weist derzeit leichte Symptome auf. Als Vorsichtsmaßnahme wurden bereits am Donnerstag und Freitag die Trainingseinheiten von den Co-Trainern Loic Favé und Fabian Hürzeler geleitet. Somit gab es keinen direkten Kontakt von Schultz zur Mannschaft und dem Stab. Die Testungen bei Spielern und Betreuerstab zeigten allesamt keine Auffälligkeiten.

Die Hamburger spielen eine starke Saison und stehen aktuell auf dem zweiten Platz. Mit einem Remis oder Sieg in Nürnberg können sich die Kiezkicker am Sonntag den Platz an der Sonne von Darmstadt wiederholen.