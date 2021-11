Positiver Corona-Test: Unions Behrens fällt aus

Union Berlin muss im Derby gegen Hertha BSC auf Kevin Behrens verzichten. Der Stürmer hat sich mit dem Coronavirus infiziert.

Behrens hatte schon beim Auftakt in die Trainingswoche vor dem anstehenden Stadtderby gegen Hertha BSC krankheitsbedingt gefehlt. Aufgrund der Symptome war ein PCR-Test durchgeführt worden. Dessen Ergebnis liegt nun vor.

Wie die Eisernen mitteilten, hat sich der Sommerneuzugang umgehend in häusliche Quarantäne begeben.

Behrens kam in der laufenden Saison in 16 Pflichtspielen zum Einsatz, dabei erzielte er fünf Tore und gab drei Vorlagen (kicker-Notenschnitt in der Bundesliga: 2,25). Der 30-Jährige war vor der Saison aus der 2. Bundesliga vom SV Sandhausen zu den Eisernen gekommen und erfüllte meistens die Rolle als Ergänzungsspieler im Sturm, der mit seiner Treffersicherheit und robusten Spielweise voll erfüllte.